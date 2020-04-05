مربى قشر الليمون السريع

وصفة سريعة لعمل مربى قشر الليمون الشهي.

المقادير:

1 ½ كيلو ليمون

1 ½ كيلو سكر

3 لتر ماء

الطريقة:

حضري وعاء عميق وإناء وورق نايلون. تنظف حبات الليمون، ثم تُبشر، ويوضع القشر في وعاء عميق.

يعصر على القشر حبات الليمون، ثم يضاف الماء إلى الليمون وتخلط المكونات جيداً. يغطى الوعاء بورق النايلون، ويترك في الثلاجة لليلة كاملة.

يسكب الليمون في إناء متوسط الحجم، ويترك على نار هادئة حوالى ساعة أو حتى يتكثف المزيج ويفقد بعض كميته.

يضاف السكر إلى المزيج، ويقلب به جيداً حتى تذوب حبيباته تماماً، ويمكن زيادة كمية السكر على حسب الذوق.

يترك المزيج على النار حوالى 30 دقيقة أخرى أو حتى يغلظ قوام المربى.

تحفظ المربى في عبوات زجاجية محكمة الغلق بالثلاجة.