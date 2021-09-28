4 نصائح لمرضى القلب في اليوم العالمي للقلب 2021

اسلوب حياتك ونظامك الغذائي يمكن أن يؤثرا على صحة قلبك. حاول أن تعيد حساباتك وتقسم وجباتك لتحتوي على كميات متوازنة من الخضار والفواكه والحبوب والبروتين مع تجنب الدهون والدسم والحلويات. ينصح أطباء القلب باتباع النصائح التالية للحفاظ على قلب سليم وخال من الامراض:

1.قلل من الدهون المشبعة

قلل الدهون المشبعة والدهون التقابلية. فهما يزيدان من مستويات الكولسترول، وبالتالي فهما مضران للقلب. تشمل الأطعمة التي تحتوي على الدهون المشبعة الزبدة والجبن واللحوم الدهنية والبسكويت والكعك والكريم وشحم الخنزير والشحم والسمن وزيت جوز الهند وزيت النخيل.

بينما تشمل الأطعمة التي تحتوي على الدهون غير المشبعة زيت الزيتون زيت بذور اللفت وزيت دوار الشمس والمكسرات والبذور (منها الجوز والصنوبر وبذور السمسم) وبعض السمن النباتي وبعض الأطعمة القابلة للدهن.

2.قلل من الملح

الإفراط في تناول الملح يسبب ارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب. بينما يوصي الخبراء بتناول أقل من ستة غرامات / 1 ملعقة شاي صغيرة من الملح يوميا. مع تجنب الأطعمة المصنعة أو الجاهزة. مثل الخبز والجبن والنقانق والحبوب والبسكويت.

راقب كمية "الصوديوم" على قائمة ملصقات القيمة الغذائية، فغرام واحد من الصوديوم يعادل 2.5 غرام من الملح. وتعد المواد الغذائية عالية في الملح إن كانت تحتوي على أكثر من 1.5 غرام من الملح أو 0.6 غرام من الصوديوم في كل 100 غرام.

3. تغير نمط الحياة

هناك نمطان من الحياة يؤديان إلى تحسين صحة قلبك، وهما زيادة مستويات نشاطك البدني والتوقف عن التدخين. إن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام يمكن أن تخفض ضغط دمك ومستويات الكوليسترول في دمك ووزنك وخطر إصابتك بأمراض القلب. ويمكن للأنشطة أن تتراوح ما بين المشي السريع والتمرين الأكثر نشاطا، منها الجري والرقص. وعلى البالغين أن يقضوا 150 دقيقة من النشاط البدني الهوائي معتدل الشدة كل أسبوع. وينصح الأطباء بالتمارين الرياضية لمدة 30 دقيقة خمسة أيام في الأسبوع. ثم زيادة الوقت عندما يصبح الجسم مستعدا لذلك.

4. الاقلاع عن التدخين

إن كنت مدخنا، فالإقلاع عن التدخين يعد أكبر خطوة يمكنك اتخاذها للتقليل من خطر الإصابة بمرض القلب! إن المدخنين لديهم احتمالية للإصابة بنوبة قلبية بما يقرب من ضعف ما هو الحال لدى من لم يدخنوا قط. ولكن في غضون عام من الإقلاع عن التدخين، فإن احتمالية الإصابة بالنوبات القلبية تنخفض إلى نحو نصف ما هو الحال لدى المدخنين.

التنفس السلبي ضار ايضا. فغير المدخنين الذين يعيشون مع مدخنين تكون احتمالية إصابتهم بأمراض القلب أكبر من أولئك الذين لا يوجد حولهم مدخن.

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