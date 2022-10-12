مرض الجدري: أعراضه، مضاعفاته، طرق علاجه

مرض الجدري Smallpox هو مرض فيروسي ويصيب جميع الفئات العمرية، لكن أغلب المصابين بمرض الجدري الأطفال، طلاب المدارس والحضانة، بسبب كثرة الاحتكاك مع المجتمع الذي حولهم، الأمر الذي يجعل الأهالي يبحثن عن أسباب مرض الجدري وأعراضه وطرق علاجه حتى يتمكنوا من التصرف عند إصابة أبنائهم به.

لذا نقدم لكم في هذا المقال أعراض مرض الجدري وكيفية انتقاله ومضاعفاته وطرق علاجه.

أعراض مرض الجدري

تعب عام

صداع

مشاكل في التنفس

كحة

سيلان في الأنف

طفح جلدي يبدأ على شكل حبوب حمراء ثم يتحول إلى حبوب فيها سائل ثم تنشف وتقشر، وتقريباً يأخذ من 7-10 أيام حتى ينتهي المرض، وفترة العدوى تبدأ عندما منذ ظهور الطفح وقبله بيومين، وتنتهي العدوى عند تكون القشور.

مضاعفات مرض الجدري

مشاكل في العين.

التهاب في المفاصل.

التهاب في العظم والنقي.

الالتهاب الرئوي القصبي.

علاج مرض الجدري

علاج مرض الجدري بسيط يجب تعرض مريض الجدري للراحة والنوم

شرب السوائل بكثرة

تناول مضادات للحرارة

تناول مضادات للحكة ومحاولة السيطرة على هذه الأمور.

إدخال المضادات الفيروسية على شكل حبوب، وذلك أي طفل فوق سن الـ 4 سنوات ، والأشخاص الكبار بالسن خصوصاً لحمايتهم من المضاعفات الفيروسية، حتى نسيطر على المرض بشكل أسرع، بالإضافة إلى تخفيف المضاعفات التي من الممكن أن تنتج عنه.

هل هناك خطورة في تعرض كبار السن لمرض الجدري؟

نعم،هناك خطورة في تعرض كبار السن لمرض الجدري، لأنه مرض الجدري الذي يصيب كبار السن يؤدي إلى مضاعفات، وهناك خوف أن يؤثر على الدم وممكن أن يؤدي إلى نقص في الصفائح مما يؤدي إلى نزيف داخلي، وهناك احتمال 30% أن يصاب الشخص بالتهاب رئوي فيروس، وهنال احتمال ايضاً أن يؤثر على الكبد والبنكرياس

مرض الجدري عند الحامل

هناك خوف من أن تصاب المرأة الحامل بمرض الجدري لأنه ممكن أن تؤثر على الطفل وفي هذه الحالة يكون الحرص مضاعف لأنه التعامل يكون مع الأم والجنين، ويصبح لديه مشاكل وخصوصاً إذا كانت في الفترة الأولى والوسط والحمل، وفي هذه الحالات نوصي دائماً السيدات التي لم تصاب بالجدري أن تأخذ المطعوم المخصص لمرض الجدري، ومن المؤكد أن المرأة الحامل إذا أصيبت بمرض الجدري هناك إجراءات طبية معينة من الطبيب.

كم يوم يستمر ظهور حبوب الجدري؟

يستمر ظهور حبوب الجدري نحو خمسة أيام إلى عشرة أيام، كما ينتقل بسهولة من شخص إلى آخر.

الأشخاص المعرضون لمرض الجدري

حديثي الولادة والرضع

المراهقون والبالغون

الحوامل

المدخنين

المصابون بقصور في الجهاز المناعي

في حالات الربو

أعراض جدري القرود

آلام في الظهر.

تضخم العقد اللمفاوية.

بردية

إرهاق.

تعب شديد

ارتفاع بدرجات الحرارة

خمول

حمى.

صداع.

آلام العضلات.

طرق الوقاية من جدري القرود

يجب تجنّب المخالطة الجسدية الحميمة للمصابين بعدوى جدري القردة، ويفضل ارتداء قفازات ومعدات حماية عند الاعتناء بمرضى فيروس جدري القرود.

الحرص على النظافة الشخصية وذلك عن طريق غسل اليدين بانتظام بعد الاعتناء بمرضى فيروس جدري القرود أو زيارتهم.

ارتداء قفازات وغيرها من ملابس الحماية المناسبة عند مناولة الحيوانات المريضة أو أنسجتها الحاملة للعدوى وأثناء ممارسات ذبحها.

اليوم العالمي للصحة النفسية

كيف أعرف أن الورم في الثدي حميد أو خبيث ؟