مرض الربو: تعريفه، أعراضه، علاجه

الربو هو مرض مزمن يصيب الإنسان نتيجة التهاب مجاري الهواء في الرئتين (الشّـُعَب الهوائية ) واضيقاقها، الأمر الذي يقلل أو يمنع من تدفق الهواء إلى هذه الشعب مسبباً نوبات متكررة من ضيق التنفس التي يرافقها صفير بمنطقة الصدر وبعض الأعراض الأخرى.

حيث تنقبض العضلة التي تحيط بالشعب الهوائية وتتراكم كمية كبيرة من البلغم في مجاري الهواء تؤدي إلى انسدادها، لتتراوح وفقاً لذلك أعراض الإصابة بالربو بين الخشخشة والصفير الخفيفين عند التنفس وبين نوبات ربو قد تعرض الحياة للخطر، علماً أن الأطفال أكثر إصاباً بالمرض.

الربو هو واحد من لأمراض التنفسية المزمنة نتيجة حدوث إلتهاب أو أنسداد في المجاري التنفسية أو زيادة في الحساسية أو تشنج في القصبات الهوائية وغيرها.

وهو شعور بضيق في التنفس، يصحبه سعال وضيق في التنفّس وتصفير الصدر ولهاث، ومن أشكال الربو:

1.الرّبو خفيفاً، على شكل كحة مزمنة خاصّةً بعد الرّكض والانفعال، وأثناء النوم، وعادةً لا يكون مصحوباً بضيق في النّفس.

2.الربو متوسّطاً يتمثّل بكحة مصحوبة بصفير في الصّدر، وضيق في التنفس.

3.الرّبو شديداً، وتصاحبه عدم المقدرة على مواصلة الكلام، وربّما يكون هناك صفير بالصّدر نتيجةً لشدّة ضيق المسالك الهوائيّة به.

أعراض الربو:

- تضيق في المجاري والشعب التنفسية تؤدي إلى صعوبة في التنفس نتيجة تكون البلغم وتراكم الماء والأكل.

- والكحة أو السعال وخاصة أثناء الليل و السرعة في التنفس (النفس) و أزيز الصدر أو الاحساس بالثقل.

من طرق علاج الربو بالأعشاب ما يلي :

1- الزعتر ويستعمل ضدّ السعال والرّبو، ويستخدم بشكلٍ مغليّ بواقع ملعقة صغيرة منه على كوب ماء مغلي، ويترك لمدّة عشر دقائق ثمّ يشرب بعد كلّ وجبه غذائيّة.

2-الأفدرا :-وتعتبر الأفدرا من أقدم وأشهر العقاقير الّتي استُخدمت لعلاج الالتهاب الشعبي والرّبو؛ حيث تباع الأفدرا في جميع أنحاء العالم كما هي، ويؤخذ منها ملعقة شاي من المسحوق ويضاف إلى كوب ماء مغلي، ويُترك لمدّة عشر دقائق، ثمّ يشرب مرّةً في الصّباح وأخرى في المساء.

3- اليانسون والسنوت فمن منّا لا يعرف اليانسون والسنوت، وبالعادة لا يخلو منزل من ثمار هذين النباتين العطريين، ويستحدم شاياً هذين العشبين لعلاج الربو، حيث يوضع في الكوب بعد ملئه بالماء المغلي، ويترك لمدّة 10 دقائق مغطّىً ثمّ يُصفّى ويشرب مرّةً في الصّباح وأخرى في المساء.

4- عرقسوس استخدم العرقسوس لعلاج أمراض الحلق والسّعال والرّبو، حيث يمكن استخدام ثلاثة أكواب في اليوم بأمان، وتكون الطريقة بأن تُؤخذ ملعقة من الشاي وتوضع على كوب ماء مغلي وتُترك لمدّة عشر دقائق، ثمّ تصفّى وتشرب بمعدّل ثلاث مرّات في اليوم

5- الجنكة استخدمت خلاصة اوراق نبات الجنكة سنيناً لعلاج الرّبو والحساسية والتهاب الشُّعب الهوائيّة والسعال, وتستخدم أوراق الجنكة على نطاق واسع لعلاج الرّبو. ويؤخذ ما بين 60 إلى 240 ملليجرام من هذه الخلاصة مرّة واحدة في اليوم .

6- الكافور والجزء المستخدم من هذا النّبات الأوراق، وتحتوي المواد المسؤولة عن خفض الالتهابات في ممرّات القصبة الهوائيّة, وتؤخذ بمقدار خمس ملاعق كبيرة وتوضع في وعاء ويضاف لها لتران من الماء المغلي، ثمّ يوضع المصاب بالرّبو وجهه فوق الوعاء، ويستنشق الأبخرة المتصاعدة من الوعاء، ويضع فوق رأسه غطاءً.

7- البصل وذلك بأخذ كميّة من البصل وتقطيعه على هيئة شرائح رقيقة جداً، ثمّ يوضع في إناء ويضاف له ضعف حجمه عسلاً نقيّاً، وتترك المزيج بعد تقليبه جيدّاً لمدة يوم كامل، ثمّ بعد ذلك تؤخذ منه ملعقة كبيرة بمعدّل أربع مرّات في اليوم.

8- بذور الكتّان أنّ الأغذية الغنيّة بالأحماض الدهنيّة (أوميغا -3)، مثل لحوم الأسماك واللوز وبذر الكتان، تساهم في تقليل مشكلات الجهاز التنفسي.

طرق السيطرة على مرض الربو:

- تجنب العوامل المحفّزة له ومراقبة الأعراض

- تناول أدوية لمدى طويل، وبشكل ثابت، لمنع نوبات الربو

- أدوية لمدى قصير من اجل علاج الربو في الحالات الطارئة، حال ظهورها

- إذا لم يكن الربو تحت المراقبة والمتابعة، فقد يسبب التغيب المتكرر والطويل عن المدرسة أو عن العمل مما قد يقلّص مستوى الإنتاجية.

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