مرض السكري والرضاعة الطبيعية..إليك كل ما يجب معرفته

مرض السكري والرضاعة الطبيعية قد يكون على رأس الأولويات خاصة إذا كنت حاملاً ولديك مرض السكري، حيث قد تتساءلين عما إذا كان بإمكانك إرضاع طفلك أم لا، والجواب المختصر هو نعم، يمكنك وربما يجب عليك تجربة الرضاعة الطبيعية، لأنها لها عدد من الفوائد لصحتك وصحة طفلك.

وبالنسبة للأمهات اللواتي يعانين من مرض السكري، فإن الرضاعة الطبيعية قد تساعد في الحفاظ على مستويات الجلوكوز تحت السيطرة، أما بالنسبة للأطفال، قد يساعد حليب الثدي في تقليل الخطر المحتمل لمرض السكري من النوع الأول في وقت لاحق من حياة الطفل.

مرض السكري والرضاعة الطبيعية

تقول جمعية السكري الأمريكية أنه يجب على الأمهات المصابات بمرض السكري تجربة الرضاعة الطبيعية للمساعدة في إدارة مرض السكري لديهن، كما يوصى بالرضاعة الطبيعية لمدة 6 أشهر على الأقل من حياة الطفل لجني أكبر قدر من الفوائد لكل من الأم والطفل.

ولكن السؤال المهم هنا، هل من الآمن استخدام أدوية الأنسولين خلال مرض السكري والرضاعة الطبيعية ؟

في الحقيقة، نعم، هناك بعض الأدوية مثل الميتفورمين والأنسولين والتي تعد آمنة لتناولها أثناء الرضاعة الطبيعية، بالإضافة إلى أن جزيئات الأنسولين كبيرة جدًا بحيث لا يمكن تمريرها عبر حليب الثدي إلى الطفل، ومع ذلك، قد تحتاج إلى المتابعة مع طبيبك الخاص لضبط جرعة الأنسولين بعد الحمل وأثناء الرضاعة الطبيعية.

وبغض النظر، قد تجد بعض الأمهات أن الرضاعة الطبيعية تجعل التنبؤ بسكر الدم أكثر صعوبة، لذا في هذه الحالة يجب التحدث مع الطبيب حول الأدوية بالإضافة إلى المراقبة الدقيقة أو حتى المراقبة المستمرة للجلوكوز، إذا لزم الأمر.

كيف تؤثر الرضاعة الطبيعية على سكري الحمل ؟

9 في المائة من النساء يصبن بارتفاع نسبة السكر في الدم أثناء الحمل، حيث تُعرف هذه الحالة أيضًا باسم سكري الحمل، وعادة ما تختفي من تلقاء نفسها بعد ولادة الطفل، ولكن الإصابة بسكري الحمل قد يعرض المرأة لخطر أكبر للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني لاحقًا.

وبحسب الأبحاث، فأن الرضاعة الطبيعية قد تقلل من هذا الخطر عن طريق زيادة حساسية الأنسولين لدى الأم واستقلاب الجلوكوز، إلى جانب أن مدة الرضاعة الطبيعية مهمة أيضا.

كيف يرتبط مرض السكري بانخفاض إمدادات الحليب ؟

تشير دراسة عام 2016 إلى أن وجود مرض السكري والرضاعة الطبيعية في نفس الوقت قد يؤثر على إمدادات الحليب، حيث اكتشف الباحثون أن النساء ذوات الإمدادات المنخفضة من الحليب من المرجح أن يكون لديهن تشخيص لأحد أنواع مرض السكري، علاوة على ذلك، يشارك الباحثون أن مؤشرات كتلة الجسم العالية مرتبطة بانخفاض إمدادات الحليب وأن مقاومة الأنسولين قد تكون السبب.

هل تؤثر الرضاعة الطبيعية على خطر الإصابة بمرض السكري لدى الأطفال ؟

في حين أن الأسباب الدقيقة لمرض السكري غير معروفة، فقد زادت عدد الحالات لدى الأطفال الصغار في السنوات الأخيرة، وقد دفع هذا الباحثين إلى الاعتقاد بأن العوامل البيئية مثل التدخين أثناء الحمل أو نوع الولادة أو نظام الرضع الغذائي قد تلعب دورًا.

وفي حين أن الدراسات المختلفة حول مرض السكري والرضاعة الطبيعية لم تقدم دليلًا واضحًا على أن الرضاعة الطبيعية تمنع السكري، إلا أن دراسات أخرى تبشر بالخير.

فعلى سبيل المثال، كشفت إحدى الدراسات أن الأطفال الذين لم يرضعوا من قبل لديهم زيادة بمقدار الضعفين في خطر الإصابة بمرض السكري مقارنة بأولئك الذين قاموا بالرضاعة الطبيعية.

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