مرض خشونة الركبة: أسباب ظهورها، الأعراض، طرق علاجها بالأعشاب!

من أعرض خشونة الركبة آلام في الركبة عند الوقوف أو المشي أو صعود الدرج

يتعرّض الكثيرون عند التقدّم بالعمر إلى الإصابة بالعديد من الأمراض، وبعض الأمراض قد يتمّ علاجها باستخدام الأدوية لتخفيف الألم، ومن أكثر الأمراض التي تصيب كبار السن خشونة الرّكبة، ومرض خشونة الرّكبة هو التهاب في المفاصل يؤدي إلى تآكل الغضاريف التي تغلف المفصل وتشققها ذلك بالإضافة إلى نقص السائل الموجود في المفصل والضروري لسهولة حركة المفصل، مما يؤثر على عظام المفصل فيجعلها تتآكل وتتشقق وتتعرى.

أعراض مرض خشونة الركبة:

1- آلام في الركبة عند الوقوف أو المشي أو صعود الدرج.

2- صعوبة وألم عند ثني الركبة أوبسطها.

3- ظهور ورم في الركبة أحياناً.

أسباب مرض خشونة الركبة:

- زيادة الوزن السبب الرئيسي للإصابة بمرض خشونة الركبة حيث يؤدي ثقل وزن الجسم على الركبتين إلى تآكل الغضروف الذي يغلف الركبة وبالتالي الإصابة بالخشونة مع مرور الوقت.

- التقدم في السن أيضاً أحد أهم أسباب الإصابة بخشونة الركبة، حيث يتناقص السائل الملين للمفصل مع مرور السنين والتقدم في السن الأمر الذي يؤدي إلى تكون نتوئات في الغضروف الكاسي للمفصل، وهذا يحدث بسبب قلة العناصر الغذائيه الضروريه التي تبني الغضاريف، وتعوض التآكل الذي يحدث من اثر تقدم العمر أو الاصابات وكذلك التي تعوض السائل المفقود من الركبه.

- تقوس الساقين أيضاً هو أحد الأسباب الأمر الذي يحدث خلل في توازن الجسم وتوزيع ثقله على الركبتين.

- كما أن عامل الوراثة هو أحد أسباب الإصابة بخشونة الركبة.

- التعب والإرهاق، الوقوف لفترات طويلة، صعود الأدراج ونزولها بشكل يومي، وجلوس القرفصاء وغيرها من الحركات المرهقة. كل تلك أسباب رئيسية أيضاً للإصابة بخشونة الركبة.

- بعض الأمراض كالروماتيزم، النقرص، هشاشة العظام والكسور أيضاً لها دور كبير في الإصابة بمرض خشونة الركبة.

- كما من المعروف أن نسبة الإصابة بخشونة الركبة عند المرأة أكثر منها عند الرجل.

طرق علاج مرض خشونة الركبة:

- تجنب السمنة والوزن الزائد، والسعي الدائم لإنقاص الوزن.

- الابتعاد عن ممارسة العادات الخاطئة في الجلوس والقرفصاء وحمل الأشياء الثقيلة.

- ممارسة رياضة المشي بشكل دائم.

- ممارسة بعض التمرينات الرياضيه مثل شد الركبه ذهاباً واياباً خلال الاستلقاء على الظهر .

طرق علاجية طبيعية لعلاج خشونة الركبة:

- اخلطي القليل من الشطة مع زيت الزيتون وادهني بها المفصل المصاب.

- انقعي بذور الخردل المطحونة في وعاء فيه ماء ساخن، وضعي رجليك به، كرري العملية يومياً للحصول على نتائج جيدة.

- يمكنك أيضاً تدليك الركبة المصابة بمزيج زيت الزيتون مع زيت الفجل الدافئ يومياً، وتغطيتها بورق الكرنب المسلوق.

- تناول الهليون، الثوم، البصل، والبيض لغنى هذه الأغذية بمادة الكبريت التي تعيد بناء الغضاريف المتآكلة.

- تناول مشروب الزنجبيل فهو رائع لعلاج مرض خشونة الركبة.

قد يعجبك أيضاً:

3 وصفات طبيعية منزلية لعلاج الصداع الشديد

أسباب ارتفاع ضغط الدم المفاجئ عند الشباب

هرمون الغدة الدرقية... أعراض، أسباب وعلاج