مرض فرط الكالسيوم في الدم: الأعراض والأسباب  

فرط كالسيوم الدم هو أحد أنواع الأمراض الصحية التي تتعرض المرأة للإصابة بها، نتيجة ارتفاع نسبة الكالسيوم في الدم عن مستواه الطبيعي.

الأعراض:

العطش الشديد وكثرة التبول وهذا نتيجة تأثر الكليتين بارتفاع الكالسيوم، مما يؤثر على عملها الوظيفي.

الشعور بالقئ والغثيان والإمساك وهذا نتيجة تأثر الجهاز الهضمي بالكالسيوم المرتفع، مما يسبب اضطرابات شديدة في المعدة.

الشعور ببعض الآلام الحادة في العظام نتيجة ضعفها، من كثرة تسرب الكالسيوم الزائد داخلها إلى الدم.

إحساس المريض بالتعب والخمول والارتباك والعصبية وبعض التغيرات المزاجية وهذا بسبب تأثير مستويات الكالسيوم على وظائف الدماغ، والجهاز العصبي.

أسباب الاصابة بمرض فرط الكالسيوم:

الأمراض السرطانية

يوجد عدة أسباب تؤدي إلى زيادة ارتفاع مستويات الكالسيوم في الدم بشكل مفرط، من أبرزها الإصابة ببعض الأمراض السرطانية الخبيثة، منها سرطان الدم، وسرطان الثدي، وسرطان الرئة. حيث تساعد هذه السرطانات الخبيثة على انتشار الانبثاث للعظام، وهذا يزيد من خطر الإصابة بمرض فرط الكالسيوم في الدم.

فرط الهرمون الدريقي

فرط نشاط الغدة الجار درقية، وفرط إفراز الهرمون الدريقي من أكثر الأسباب الشائعة التي تؤدي إلى الإصابة بمخاطر فرط الكالسيوم في الدم. وهذا الفرط يصيب الجسم نتيجة وجود الأورام الحميدة على أحد جوانب الغدة الجار درقية الأربع، والتي تفرز الهرمون الدريقي. ويزداد هذا السبب عند النساء اللواتي تناولت بعض الجرعات الإشعاعية في منطقة العنق. كذلك يوجد بعض العقاقير الأخرى التي تزيد من فرط نشاط الغدة الجار درقية والتي من أهمها عقار الليثيوم Lithium، وعقار التيازيدات Thiazide.

مرض السل ومرض الساركوئيد

من الأسباب المؤدية أيضاً للإصابة بمرض فرط الكالسيوم في الدم، هي إصابة المرأة ببعض الأمراض العضوية الأخرى والتي من أشهرها مرض الساركوئيد، ومرض السل، والذي يسبب كلا منهما التهابات في الأنسجة. مما يزيد من انتاج فيتامين د في الدم وهذا في حد ذاته يعمل على تحفيز الجهاز الهضمي على امتصاص مزيد من الكالسيوم.

قلة الحركة وتناول المكملات الغذائية

كذلك الأشخاص عديمي الحركة من أكثر الأشخاص عرضة للإصابة بمرض فرط الكالسيوم في الدم، أو بسبب الإصابة بأمراض السرطان التي تجبرهم على قلة الحركة والاستلقاء بشكل متواصل. مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة الكالسيوم في الدم. كما أن تناول كميات زائدة من مكملات غذائية تحتوي على الكالسيوم وفيتامين د من مسببات الإصابة بمرض فرط الكالسيوم في الدم.

