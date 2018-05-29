ما تفسير رؤية مستحضرات التجميل في المنام؟

إذا حلمت بأنك تضع مستحضرات التجميل على وجهك فقد يشير ذلك إلى أنك تحاول تغطية أو إخفاء جانب من نفسك أو بدلاً من ذلك، قد يشير ذلك إلى أنك تضع أفضل وجه أمام الناس. أنت تحاول تحسين صورتك الذاتية وزيادة إحساسك بالثقة بالنفس. قد يكون الحلم أيضًا استعارة على أنك بحاجة إلى "مصالحة" شخص ما. لقد حان الوقت للتسامح والغفران.

اما الحلم بأنك تضع الكثير من الماكياج فيشير إلى أنك تركز على الجمال والمظاهر الخارجية بدلاً من التركيز على ما بداخلك.