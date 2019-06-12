مستحضر إشعاعي جديد يمكنه تحديد 30 نوعًا من الأورام الخبيثة

كشفت دراسة حديثة نُشرت في "مجلة الطب النووي" أن هناك فئة جديدة من المستحضرات الصيدلانية المشعة أثبتت فعاليتها في تحديد ما يقرب من 30 نوعًا من الأورام الخبيثة.

باستخدام التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني 68Ga-FAPI، والتصوير المقطعي المحوسب (PET / CT)، تمكن الباحثون من تصوير مجموعة واسعة من الأورام ذات الامتصاص العالي للغاية وتباين الصورة، مما يمهد الطريق لتطبيقات جديدة في توصيف الورم وعلاجه.

ويستهدف جهاز إشعاع 68Ga-FAPI الخلايا الليفية المرتبطة بالسرطان، والتي يمكن أن تساهم بنسبة تصل إلى 90 في المئة من كتلة الورم.

تختلف العديد من الخلايا الليفية المرتبطة بالسرطان عن الخلايا الليفية الطبيعية عن طريق التعبير المحدد عن بروتين تنشيط الخلايا الليفية أو مثبطات FAP.

وقد تم تطوير مثبطات FAP الخاصة أولاً كأدوية تقليدية مضادة للسرطان، والآن تم تطويرها في المستحضرات الصيدلانية المشعة التي تستهدف الورم.

في إطار الدراسة، استخدم الباحثون التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني لتصوير 80 مريضا يعانون من 28 نوعا مختلفا من السرطان، بهدف تحديد امتصاص 68Ga-FAPI في السرطانات الأولية أو التنقلية أو المتكررة.

وتم إحالة جميع المرضى للتشخيص التجريبي من قبل أطباء الأورام المعالجين لأنهم كانوا يواجهون تحديًا تشخيصيًا لا يمكن حله بما فيه الكفاية بالطرق القياسية.

وقال أووي هابركورن، أستاذ الطب النووي في مستشفى هايدلبرغ الجامعي ومركز أبحاث السرطان الألماني في هايدلبرغ بألمانيا:"إن الامتصاص الكبير بشكل ملحوظ لـ 68Ga-FAPI يجعله مفيدًا للعديد من أنواع السرطان، خاصة في الحالات التي تواجه فيها 18F-FDG PET CT قيودًا".

ووفقًا لـهابيركورن، فإن 68Ga-FAPI توفر إمكانية اتباع نهج علاجي في المستقبل.

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