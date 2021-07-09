مستشعر جديد لقياس هرمونات الإجهاد بقطرة دم واحدة

نشرت مجلة Science Advances العلمية دراسة جديدة عن مستشعر على شكل رقاقة تم تطويره من قِبل الباحثين في جامعة روتجرز البحثية العامة بالولايات المتحدة الأمريكية والتي تستطيع قياس هرمونات التوتر والإجهاد من خلال الإستعانة بقطرة دم واحدة.

تتحكم العديد من هرمونات التوتر مثل هرمون الكورتيزول الذي تفرزه الغدة الكظرية في حالة الجسم الصحية والعقلية فهو يؤثر على الذاكرة وله دور فعال في عملية التمثيل الغذائي وايضاً فترات النوم ولكن مع ارتفاع مستوى هذا الهرمون يشعر الجسم بالعديد من الأعراض المرضية مثل ظهور الكدمات على الجلد ووهن عضلات الجسم والإصابة بالإكتئاب ونوبات الفزع وايضاً الأمراض القلبية.

ويتطلب قياس معدل الكورتيزول في الدم مجهود مالي ومعملي كبير للغاية وهذا هو ما دفع مجموعة الباحثين بالجامعة لإبتكار وسيلة لقياس معدل الكورتيزول ونسبه المتغيرة على مدار اليوم وإمداد المرضى بهذا الشان بالمساعدة الطبية التي يحتاجونها في الوقت المناسب.

وصرح المؤلف الرئيسي في الدراسة الجديدة، رزا محمودي، الباحث بقسم الهندسة الكهربائية والحواسيب بالجامعة، أنهم استعانوا بالاساليب والتقنيات المستخدمة في تصنيع رقائق الكمبيوتر وتمكنوا من تصنيع مستشعر على شكل رقاقة نانوية تمكنوا من خلالها من اكتشاف جزيئات الكورتيزول بشكل مباشر المسئول عن التوتر والإجهاد.

ويقول الباحثون أنهم المستشعر الجديد رقيق للغاية فهو ارق من شعرة الإنسان والتي تمكنهم من إكتشاف الجزيئات الحيوية لهرمون الإجهاد والتوتر الكورتيزول حتى عند مستوياته المنخفضة.

وأجرى الباحثون تجاربهم على 65 عينة دم من مجموعة مرضى بالتهاب المفاصل الروماتويدي وجاءت النتائج صحيحة ودقيقة.

وقال ميهدي جافانمارد، كبير الباحثين بالجامعة و احد المشاركين في الدراسة أن المستشعر على شكل رقاقة الكمبيوتر الجديد يراقب مستوى الهرمونات مما يجعلهم يتحكمون بشكل ناجح في مستويات التوتر وايضاً أمراض الإلتهاب المزمن بتكلفة منخفضة ومجهود أقل.

وتابع جافانمارد قائلاً، أن المستشعر يعمل عن طريق قطرة دم واحدة ويعطي قراءة مستمرة لهرمون الكورتيزول والتي يمكن تحليلها في الوقت الفعلي بالإضافة لأن هذه المستشعر يقتح افاق مستقبلية نحو تتبع هرمون الكورتيزول في السوائل الأخرى مثل البول واللعاب.

ولا يحتاج المستشعر الجديد إلى أدوات وأجهزة قراءات كبيرة ولكن يمكن ظهور النتائج على جهاز صغير قابل للحمل في الجيب أو الإرتداء مثل سوار المعصم.

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