مسجات عن عيد الكريسماس

مع اقتراب موسم الأعياد تبدأ تحضيرات لعيد الميلاد "الكريسماس" بالظهور، فعيد الميلاد المجيد من أجمل الأعياد المسيحية، ويمثل ذكرى ميلاد يسوع المسيح، ويتمثل عيد الميلاد باحتفالات دينية، واجتماعات عائلية جميلة، وتبادل التهاني، وشجرة الميلاد، واستقبال بابا نويل.

مؤخراً، تنوعت مسجات الواتس آب والموبايل وتناولت مواضيع شتى كمسجات الصباح والمساء،النكت، الأذكار والأدعية، والصور الكاريكاتيريَة، وشعر الحب والغزل، بالإضافة إلى مسجات التهنئة بالأعياد.



إليكم أعزائي أجمل الرسائل والمسجات لتهنئة الأحباب على الواتس أب والموبايل في عيد الكريسماس:

- نفسي أكون بابا نويل وآجي فى نص الليل وأقولك عيد ميلاد مجيد.

- يا ملائكة السماء زوريهم وقبل الناس فرحيهم وبعيد ميلاد يسوع هنيهم.

- أقدم لكم الشموع وأصليلكم بخشوع تكونوا في رعاية يسوع، كل سنة وأنتم طيبين.

- يا طيور العدرا زوريهم ومن كأس الخلاص اسقيهم وبعطر المسيح عطريهم وبرأس السنة وعيد الميلاد المجيد هنيهم واجعليها سنة حلوة عليهم وعلينا.

- يا زهرة في البستان يا جميل كأرز لبنان، كل يوم وأنت قلبك بالحب مليان.

- كلام في كلام لك يا أجمل إنسان.

- خير وحب وفرحة قلب ونعمة رب وعيد سعيد يا أطيب قلب.

- أحلى لحظة في حياتي أني أسمعك تقول فيها كل عام وأنتم بألف خير.

- يمر عام ويهل عام وأنت شعاع ينير قلوب الأصدقاء وكل عام وأنت بخير.

- انطلقت مني أحلى التهاني بعيد الميلاد المجيد فأرجو من قلبك أن يسمح لها بالهبوط.

- يا رسالة دوريه وامسكيه وقبل الزحمة بعيد الكريسماس هنيه.

- للغاليين بس اللي أحبهم ويحبوني كل عام وأنتم بخير بالسنة الجديدة.

- كل ساعة، كل يوم، كل أسبوع، كل شهر، كل عيد ميلاد مجيد وأنت بخير وسعيد.

- مين قال إني في عيد أو إني حتى سعيد أنا عيدي والله يوم أشوفك أنت سعيد.

- مع آخر لحظات نطفي شموع كما نتمنى لكم سنة حب جديدة بلا دموع.

- بكل عبارات التهاني بكل الحب والأماني بكل إحساس وجداني، كلّ كريسماس وأنت بألف خير.

- أنت بعيد وقلبك بعيد وبالك بعيد بس أحبك أكيد وأتمنى لك أحلى عيد كريسماس.

- جيت باسابق الساعات عشان أقولك عيد ميلاد مجيد.

- أقدم لك هدية اعتبرها عيدية روحي وقلبي وباقة ورد لأحلى إنسان في الكون.

- للكلمة ردود وللفرحة وجود ولأيام العيد وقت محدود ولك تهنئة ما لها حدود.

المزيد من آدم وحواء:

الرجال أكثر فكاهة من النساء.. ما السبب؟

ما هو اليوم العالمي للعُزَّاب؟

أنواع الأزواج: من أي نوع أنت؟