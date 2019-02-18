رسائل ومسجات لتهنئة والدتك على الواتساب في عيد الأم

تقترن كلمة الأم على الدوام بالعطاء غير المحدود والحنان والعطف والتضحية

تقترن كلمة الأم على الدوام بالعطاء غير المحدود والحنان والعطف والتضحية، وعلى صدرها وفي أحضانها تنتهي المتاعب والهموم، وقد قال الكاتب الإنجليزي شكسبير في هذا السياق "لا توجد في العالم وسادةٌ أنعم من حضن الأم، ولا وردةٌ أجمل من ثغرها"، وإن للأم دورٌ شديد الأهمية في الحياة، فهي أساس وجود الأبناء وجهة رعايتهم الأولى، وهي المربية، وقد وُصِفَت على لسان قدماء بأنها صانعة الرجال أو مصنع الرجال، فإذا كانت صالحةً بشخصيتها وحكمتها صلح كل المجتمع الذي تقوم هي ببنائه.

يحتفل العالم العربي في شهر مارس المقبل ‎ بعيد ا لأم تعبيراً عن الإمتنان والمحبة لها فهي رمز العطاء اللامتناهي، ولكل من يحب أن يصبّح على والدته برسالة تهنئة معطرة بكلمات بالحب.



إليكم أعزائي أجمل رسائل ومسجات عيد الأم لتهنئة والدتك على الواتساب والموبايل في عيدها:



1 - إلى أغلى وأعز الناس

سنه مباركة يا تاج الراس



2 – يا أغلى ما في الكون

يومك أحلى وأجمل يوم

يجمعنا كلنا حوليك دوم



3 - تهئنة مليانة ورد وفل

أرسلها قبل عيدك ما يهل

يا أمي علشان أكون قبل الكل



4 - باقة ورد من حديقة قلبي

أنثرها بين كفيك وأقول لك

بحبك يا أمي



5 - انا لي قلب ما يقسى

ولي عقل ما ينسى

ولي أم بدونها ما أسوى



6 - الليل له آخر

والعمر له آخر

بس بصراحه حبك لينا ما له آخر

بنحبك يا ماما



7 - سامحيني لو كنت عنك غايب

يا أمي يا ست الحبايب



8 - لو كان عندي كتير هموم

وكان عندي الشغل بالكوم

بين حضنك كل شيء بيهون



9 - مرت سنة بكل ما فيها

وجت سنة أحلى ما فيها

إنك لسه معاي فيها



10 - أحلى الأعياد عيدك و أروع القلوب قلبك و انا جايبلك هدية ما تنفعش لغيرك



11 - أمــي .. يا شمعة الكون العالم كله يحتفل بهاليوم وأنا من بين هالجموع. أقــولك .. كل عام وإنتِ بخير دوم



12 - أمي .. حياتي معاكي حلوة وعلى شفايفي إنتي غنوة وفي يومك يا أجمل وردة لو أقدر اهديكي عمري بيع وشروة



13 - أمـــي .. ما أتصور حياتي من دونك … العمر ما يحلى غير بوجودك .. وكل ما يمر عيدك بحضورك … أدعي ربي ما يحرمني وجودك … كل عام وإنت بخير .



14 - أمي .. إنت حبك عن جميع الناس غير .. بعتلك أجمل تهاني مع أجمل طير .. ينغملك ويقولك كل عام وإنت بألف خير يلي بوجودك بيننا علطول يعم الخير



15 - أمي يارب تكوني سالمة سنة بعد سنة .. وأحتفل بيومك كل سنة أجمل من سنة.

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