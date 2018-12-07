مسجات ورسائل عن يوم الجمعة مسجات ورسائل عن يوم الجمعة

يوم الجمعة هو يوم مهم عند المسلمين، وهو من أفضل الأيام عند الله عز وجل، ويدعونا النبي عليه السلام إلى اغتنام يوم الجمعة بقراءة القرآن والذكر والدعوات والتقرب إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة والصلاة.

وفي هذا المقال نقدم لك عزيزي القارئ مجموعة مسجات ورسائل عن يوم الجمعة يمكنك أن ترسلها لأقاربك وأحبابك على الواتس آب:

- للمحبين أشواق، والشوق في الله أعظم، وبينهم وصال، ووصال الدعاء في الجمعة أدوم. رباه لي أحبة سكنوا حشا فؤادي، ألتقي معهم بروح دعائي، فأحفظهم يا رجائي، جمعة مباركة.

- اللهم صبحهم بما يسرهم، وكف عنهم ما يضرهم، ويسر لهم دروبهم، ونور بنورك يومهم. لمثلك ترق الكلمات، وتتهادى الدعوات، ولمثلك يهتف الفؤاد، معلناً حبك في الله، جمعة مباركة.

- أروع القلوب قلب يخشى الله وأجمل الكلام ذكر الله، وأنقى الحب، الحب في الله، جمعة مباركة.

- اليوم جمعة، ولك مني شمعة لا تذوب، ولا تحترق، فيها كل معاني الحب مجتمعة.

- جمعة مباركة، ودعوة طاهرة وحياة زاهرة، لأخت في الله صادقة في القلب ساكنة.

- اليوم الجمعة، أسأل الله أن يكون لي معك جمعة في جنة الفردوس.

- اللهم اجعلنا ممن يورثون الجنان، ويبشرون بروح وريحان، ورب غير غضبان، جمعة مباركة.

- زودك الله من تقاك، ومن النار وقاك، وللفضيلة هداك، وللجنة دعاك، والفردوس مأواك، جمعة مباركة.

- دعوة صادقة مع شمس الجمعة المشرقة، أن تنـال رضا الرحمن، وأن تنال جنات ربي الخالدة.

- ذكر الله يوم الجمعة، صدقة بلا مال، جهاد بلا قتال، ومرابطة بلا انتقال. صباح الأمل باللَّه، والطمأنينة في ظله، والثقَة بما عنده،

- اللهم اكتب لي ولكم الخير بهذه الجمعة.

- ذكر الله في صباح يوم الجمعة، أسهل ما يقال وأيسر ما يعمل، وأخف ما يحمل، وأجمل ما يفعل.

- أسعدك ربي وأغلاك، و بأعلى منازل الجنة آواك،وبالقرآن أكرمك، وبحبه أغناك.

- اغفر له في هذه الجمعة المباركة كل شيء، واعطه في الجنة من كل شيء، يا حي يا قيوم.

- من القلب إلى القلب، كل جمعة وأنت إلى الرحمن أقرب، كل جمعة وصحائف أعمالك بالحسنات أثقل، كل جمعة وهمتك للجنة أكبر.

- اللهم عطر جمعتها بالإيمان، وأنر قلبها بالقرآن، وارزقها من حيث لا تحتسب، فإن لها في قلبي محبة لا يعلمها إلّا أنت سبحانك.

- مع نسائم الجمعة الندية، إليكم هذة الهدية، ملأ الله قلبكم بالأنوار وحفطكم من الأخطار، وأسعدكم ما دام الليل والنهار، وجعل حياتكم حياة الصالحين الأبرار.

- اللهم في هذا اليوم المبارك، اجعله لأعز الناس عندي، يوما مباركا، فيه الدعوة لا ترد، وهبه رزقاً لا يعد، وافتح له باب في الجنة لا يسد.

- نور الله قلبكم بذكره، ورزقكم حبه وأعانكم على طاعته، وأكرمكم بجنته، وبصحبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وجعل جمعتكم مباركة.

- الهدية تورث المحبة، لتكن هديتك لي في هذا اليوم دعوة صادقة بظهر الغيب، فنسائم الإجابة تهب في كل جمعة، لا حرمني الله وإياك لذة مناجاته.

- ذكر الله أثقل شيء في الميزان، وأحب شيء للرحمن، وأجمل سعي للإنسان، فليكن ذكر الله نور جمعتك وكل أيامك.

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