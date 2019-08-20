مشاهدة التلفزيون لأكثر من ساعتين تؤثر على سلوك طفلك

للأسف اليوم معظم الآباء والأمهات مذنبون في استخدام الأدوات التكنولوجية لتشتيت انتباه أطفالهم ، خاصة أثناء أوقات الوجبات أو أثناء تناول الطعام بالخارج. ولكن ما هو التأثير السلبي للتعرض للشاشة؟

وفقا لدراسة جديدة يرتبط السلوك الاندفاعي لدى الأطفال اليوم بعدد الساعات التي يقضونها امام الشاشة وكذلك النوم. نُشرت الدراسة التي أجرتها مجموعة الحياة النشطة الصحية والسمنة (HALO) في أوتاوا ، والتي تم شارك بها ما يقرب من 5000 طفل، في مجلة طب الأطفال. واطلق عليه دراسة تطوير الدماغ المعرفي للمراهقين.

وقال المؤلف الرئيسي للدراسة أن السلوك الاندفاعي يرتبط بالعديد من مشاكل الصحة العقلية والإدمان ، بما في ذلك اضطرابات الأكل والإدمان السلوكي وتعاطي المخدرات. وخلص الباحثون أيضًا إلى أنه بالإضافة إلى وقت الشاشة والنوم ، يحتاج الأطفال إلى 60 دقيقة على الأقل من التمارين المعتدلة يوميًا.

يعيد هذا وضع المبادئ التوجيهية الكندية للحركة على مدار 24 ساعة للأطفال والشباب ، والتي توصي بالنوم من 9-11 ساعة كل ليلة والا يزيد وقت الترفيه عن ساعتين . ويعتقد الخبراء أنه عندما يتبع الأطفال هذه الإرشادات ، فإنهم في النهاية سيتخذون قرارات أفضل ويتصرفون بتهور أقل من أولئك الذين لا يستوفون الإرشادات.