من أبرز مشاهير برج الاسد أحمد عز، رامي عياش، تامر حسني، باسم ياخور، فريد شوقي، سعيد صالح، عمرو مصطفى متولي، رشدي أباظة، إبراهيم الفقي، أنيس منصور، عزت أبو عوف، فتحي عبد الوهاب، عبد المجيد عبدالله، خالد عجاج، راشد الماجد.

الأسد هو ملك الغاب، ولكن الحقيقة انّ مواليد برج الاسد يتمتعون حقيقة بسمات هذا الحيوان الشرس. فهم يسعون إلى أن يكونوا دائماً في مركز قيادي ويعتلون اعلى العروش مهما كان الثمن الذي يجب ان يدفعوه.

يمتاز مولود الأسد بشخصيته القوية وحبه للظهور والعظمة. إنه الأسد بكل معنى الكلمة، الملك في غابة الحيوانات. إنه إنسان طموح وشجاع ومهيمن، قوي الإرادة ومستقل، واثق من نفسه ومن قدراته بحيث لا يعرف كلمة شك أبداً، وشخصية برج الأسد ريادي بطبيعته، سواء في دعم الآخرين أو الثورة عليهم.

أصحاب برج الأسد يكشف عن فاعلية مذهلة حين يتبوأ مناصب القيادة، خصوصاً أنه إنسان غير معقد، يعرف تماماً ما يريده. يدرك جيداً كيفية استخدام طاقاته وإبداعاته لبلوغ أهدافه، ويكون واثقاً دائماً من قدرته على تحقيق كل ما يصبو إليه.

ويملك مولود برج الأسد طموحاً كبيراً يجعله متفوقاً على الآخرين، ويساعده عناده القوي وقدرته على التوجه مباشرة إلى قلب المشكلة على أن يكون محط إعجاب الجميع ومرجعاً أساسياً بالنسبة إليهم.

المواليد من برج الاسد يتمتعون بشغف كبير سواء في المجال المهني أو الشخصي، وهذا ما يساعدهم على النجاح ايضاً وتحقيق التقدم بشكل مستمر. ومن جهة العلاقات العاطفية، فمواليد الاسد عاشقون الى اقصى الحدود ويحبون الالتزام وتأسيس عائلة ولو لم ينجحوا في بعض الاحيان، الا انّه نادراً ما يكون هناك مولوداً لبرج الاسد عازباً لأنّه يرفض غياب العاطفة عن حياته.

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مشاهير برج الاسد عالميا

المشاهير الذين ينتمون الى برج الاسد جنيفر لوبيز

مشاهير من برج الاسد جنيفر لورنس

مشاهير من برج الاسد مادونا

مشاهير من برج الاسد ويتني هيوستن

مشاهير من برج الاسد جاي كاي رولينغ

مشاهير من برج الاسد ساندرا بولوك

مشاهير من برج الاسد إميليا إيرهارت

المشاهير الذين ينتمون الى برج الاسد هالي بيري

مشاهير من برج الاسد أيمي أدامز

مشاهير من برج الاسد شارليز ثيرون

مشاهير من برج الاسد جاكلين كندي

المشاهير الذين ينتمون الى برج الاسد كايت باكينسايل

مشاهير من برج الاسد هيلاري سوانك

مشاهير من برج الاسد جوليا شايلد

مشاهير من برج الاسد ديبرا ماسينغ

مشاهير من برج الاسد ميشال وليامز

مشاهير من برج الاسد روز بيرن

مشاهير من برج الاسد إليزبيث موس

مشاهير من برج الاسد إيمان

مشاهير من برج الاسد هيلين ميرين

مشاهير من برج الاسد مايا رودولف

مشاهير من برج الاسد ليزا كودرو

مشاهير من برج الاسد جايمي بريسلي

مشاهير من برج الاسد ماري لويز باركر

مشاهير من برج الاسد إيفنجلين ليلي

مشاهير من برج الاسد ميغان ماركل

مشاهير من برج الاسد جيري هاليويل

مشاهير من برج الاسد فيرا فارميغا

مشاهير من برج الاسد أودري توتو

مشاهير من برج الاسد أنا كيندرك

مشاهير من برج الاسد كايلي جينر

مشاهير من برج الاسد فايولا دايفيس

مشاهير من برج الاسد كارا ديليفنغن

مشاهير من برج الاسد ميلا كونيس

مشاهير من برج الاسد ميلاندا غايتس

مشاهير من برج الاسد ديمي لوفاتو

كاري اني موس مواليد برج الاسد من المشاهير

مشاهير من برج الاسد هايدن بانتير

كريستين ويغ مواليد برج الاسد من المشاهير

مشاهير من برج الاسد دوا ليبا

مشاهير برج الاسد العرب

تامر حسني مشاهير من برج الاسد

النجمة العالمية مادونا مشاهير من برج الاسد

الفنان اللبناني رامي عياش يتمتع بابرز صفات برج الاسد

كارول سماحة تتربع على عرش الفن وهي من مواليد الأسد

النجمة التركية مريم اوزرلي من اهم مشاهير برج الاسد

رزان مغربي من مشاهير العرب المواليد لبرج الاسد

ساندرا بولوك من مشاهير برج الاسد

منة شلبي من مشاهير برج الاسد

راشد الماجد من مشاهير برج الأسد

سلاف فواخرجي تتربع على عرش الفن وهي من مواليد الأسد

مايا نصري مشاهير من برج الاسد

سمية الألفي مشاهير من برج الاسد

علي العلياني مشاهير من برج الاسد

رولا سعد مشاهير من برج الاسد

مشاهير برج الاسد الاتراك

الممثلة التركية آلشين سانجو التي ولدت بتاريخ 13 أغسطس عام 1985م وهي البطلة التي أدت مسلسل عشق للإيجار، درست النجمة في الأوبرا بجامعة مرسين ووظهرت في مسلسل على مر الزمان وأدت الكثير من الأدوار الأخرى في المسلسلات التركية.

مشاهير برج الاسد الهنود

جاكلين فيرنانديز

كاجول

سيف علي خان

مشاهير برج الاسد الاجانب

باراك أوباما

دانيال رادكليف

كريس هيمسوورث

ستيفن كاريل

أرنولد شوارزنيغر

بين أفليك

ميك جاغر

ألفرد هيشكوك

روبرت دينيرو

بيل كلينتون

ستيف مارتن

باتريك سوايزي

هالك هوغان

ويسلي سنيبس

دستين هوفمان

أدورد نورتن

كريستوفر نولان

شين بن

روبرت ريدفورد

ستيف

مشاهير برج الاسد رجال

فريد شوقي

تامر حسني

عزت ابو عوف

راشد الماجد

رامي عياش

أحمد عز

باسم ياخور

سعيد صالح

عمرو مصطفى متولي

رشدي أباظة

إبراهيم الفقي

أنيس منصور

فتحي عبد الوهاب

عبد المجيد عبدالله

خالد عجاج

مشاهير برج الاسد الإناث