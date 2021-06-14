من مشاهير الجوزاء العالميين مارلين مونرو، أنجلينا جولي، أوكتافيا سبنسر، نتالي بورتمان، هلينا بونهام كارتر، هايدي كلوم، نيكول كيدمان، زوي سالدانا، فينوس وليامز، كات دننينغز، ايمي شومر، اليزبيت هيرلي، لوسي هيل، إيغي إيزاليا، بولا أبدول، كايتي برايس، الانيس موريست، إيزابيلا روسيليني، كايلي مينوغ، أنيت بننيغ، بروك شيلدز.

برج الجوزاء، من الأبراج الهوائية، التي تضم أيضا برجي الميزان، والدلو، ويضم برج الجوزاء، مواليد الفترة ما بين الحادي والعشرين من شهر أيار، إلى العشرين من شهر حزيران، ورمز برج الجوزاء هو التوأم، ويتأثر مواليد هذا البرج بكوكب عطارد.

يُعتقد أن شخصية مواليد برج الجوزاء تشتهر بكونها شخصية ازدواجية ومتناقضة، حيث إن مواليده متجددون في كل لحظة، ولا يستقرون كثيراً في العديد من المواضع، كما ويخلفون الوعود.

اهم صفات برج الجوزاء أنهم يملون سريعاً ويتميزون أيضاً بذكائهم، حيث يفكرون بشكلٍ جيد في مختلف الأمور، بالإضافة إلى تميزهم بالأمور المنطقية والحسابية، ويعرفون بحسهم الفكاهي المحبب للمحيطين بهم، وبحساسيتهم العالية.

يثقون بأنفسهم بشكلٍ يساعدهم على التغلب على أغلب متاعب الحياة، ولا بدّ من الإشارة إلى تمتعهم بشخصية مستقلة للغاية، حيث لا يتمّ إجبارهم على فعل أي شيء، كما أنهم بحاجة لتجربة العالم بطريقته الخاصة، ويعتبرون التغيير والحرية من الأساسيات المهمّة لهم.

صاحب برج الجوزاء يُعتقد أن نقاط قوته تشمل كونه حنوناً وفضولياً، أما نقاط ضعفهم فيُعتقد أنها تشمل العصبية، وغير الاتساق، وعدم الحسم، ويُعتقد أن مواليد برج الجوزاء اجتماعيون.

المولود في برج الجوزاء لهم قدرة كبيرة على التواصل وجاهزون دائماً للمتعة والتسلية، ويُعتقد أن السبب يعود في ذلك إلى شخصيتهم المزدوجة، ويمكنهم أحيانأ أن يكونوا جادين وفضوليين للغاية، فهم يسعون إلى تعلم كل شيء ممكن عن العالم، وعادة يشعر الأشخاص الذين يولدون في هذه العلامة الفلكية كما لو أن النصف الآخر مفقود، لذلك فهم قد يبحثون باستمرار عن أشخاص جدد يتحدثون إليهم.

حجر الياقوت الاصفر هو الحجر المناسب لبرج الجوزاء، أفضل الأحجار الكريمة التي تساعد مواليد برج الجوزاء في الحصول على الهدوء والراحة النفسية هي الياقوت الاصفر والعقيق اليماني، وكذلك الكوارتز الاصفر.

مشاهير برج الجوزاء عالميا

الرئيس الأمريكي الراحل جون كينيدي.

هنري كيسينجر.

الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش.

الأمير فيليب.

الفنانة المصرية فاتن حمامة.

نتالي بورتمان.

الممثل الأمريكي مورجان فريمان.

الممثل المصري محمود عبد العزيز.

الممثلة الأمريكية المشهورة أنجلينا جولي.

الممثلة مارلين مونرو.

الفنانة المصرية سعاد حسني.

المطرب اللبناني راغب علامة.

المطربة الإماراتية رويدا المحروقي.

الفنانة المصرية نهلة سلامة.

جودي غارلاند.

مايلز ديفيس.

بوب دايلن.

كونفوشيوس.

توماس هاردي.

بوب هوب.

وولت ويتمان.

كلينت إيستوود.

ريتشارد واجنر.

الفنانة السورية سلاف فواخرجي.

الممثلة والمغنية المصرية سيمون.

مشاهير برج الجوزاء العرب

مشاهير من برج الجوزاء وفاء عامر

مشاهير من برج الجوزاء ناهد السباعي

مشاهير من برج الجوزاء الراحلة فاتن حمامة

مشاهير من برج الجوزاء نهلة سلامة

مشاهير من برج الجوزاء يارا

مشاهير من برج الجوزاء ميار الغيطى

مشاهير من برج الجوزاء دينا حايك

مشاهير من برج الجوزاء زبيدة ثروت

مشاهير من برج الجوزاء سحر رامي

مشاهير من برج الجوزاء نورا

مشاهير من برج الجوزاء وسولاف فواخراجي

مشاهير من برج الجوزاء هالة صدقي.

مشاهير برج الجوزاء رجال

قصي خضر

محمد رمضان

محمد صلاح

العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ

محمود عبد العزيز

أحمد مكي

كريم محمود عبد العزيز

أحمد خالد توفيق

راغب علامة وإيهاب فهمي.

مشاهير برج الجوزاء الإناث

الفنانة المصرية فاتن حمامة.

الفنانة السورية سلاف فواخرجي.

الممثلة الأمريكية المشهورة أنجلينا جولي.

الممثلة مارلين مونرو.

مارلين مونرو

أنجلينا جولي

أوكتافيا سبنسر

نتالي بورتمان

هلينا بونهام كارتر

هايدي كلوم

نيكول كيدمان

زوي سالدانا

فينوس وليامز

كات دننينغز

ايمي شومر

اليزبيت هيرلي

لوسي هيل

إيغي إيزاليا

بولا أبدول

كايتي برايس

الانيس موريست

إيزابيلا روسيليني

كايلي مينوغ

أنيت بننيغ

بروك شيلدز.

مشاهير برج الجوزاء الاتراك

الممثل التركي كرم بورسين الذي ولد في 4 يونيو عام 1987م ولد الممثل في مدينة إسطنبول، وبدأ مشواره الفني في هوليوود وشارك في أدوار البطولة بخمس أفلام، وجاءت انطلاقته في تركيا عندما مثل دور البطولة في مسلسل ما وراء الشمس ومثل شخصية كرم الذي كان طالب مراهق في المرحلة الثانوية وشاركته البطولة النجمة التركية هاندا دوغان ديمير وكان قد حقق هذا المسلسل نسبة مشاهدة كبيرة تعدت سقف التوقعات، ثم شارك هذا النجم في المسلسل الكوميدي "يا إسطنبول" وأطل فيه كضيف شرف ثم أدى دور البطولة في مسلسل مسألة شرف وقام بأدوار دور البطولة في الكثير من المسلسلات التركية.

مشاهير برج الجوزاء الهنود

هريشيتا بهات من مواليد 10 أيار 1981.

اميشا باتل من مواليد 9 حزيران 1979.

شيلبا شيتي من مواليد 8 حزيران 1975.

مشاهير برج الجوزاء الاجانب

مارلين مونرو

أنجلينا جولي

أوكتافيا سبنسر

نتالي بورتمان

هلينا بونهام كارتر

هايدي كلوم

نيكول كيدمان

زوي سالدانا

فينوس وليامز

كات دننينغز

ايمي شومر

اليزبيت هيرلي

لوسي هيل

إيغي إيزاليا

بولا أبدول

كايتي برايس

الانيس موريست

إيزابيلا روسيليني

كايلي مينوغ

أنيت بننيغ

بروك شيلدز

مواليد برج الجوزاء من المشاهير