من أبرز مشاهير برج الدلو: جينفر أنيستون، الممثلة الأمريكية، منتجة أفلام وسيدة أعمال أمريكية، تُعتبر أنيستون واحدة من أعظم الشخصيات النسائية في التلفزيون الأمريكي، وهي إبنة الممثل اليوناني-الأمريكي جون أنيستون والممثلة الأمريكية نانسي داو، كريستيان ديور، مصمم الأزياء الفرنسي الذي عُرف بأنه مُؤسس أحد أهم بيوت الأزياء في العالم شركة كريستيان ديور.

صفات برج الدلو يتميّزون بالانطوائية مما يمنحهم مظهر البرود والانزواء ولكنهم يسعون في داخلهم إلى التّواصل مع الآخرين، والشخص الذي يولد تحت مسمّى برج الدلو هو شخص محب للحريّة ومتعلّق جداً باستقلاليته.

شخصية برج الدلو أيضاً شخصيّة سخيّة لأنه يحب تقديم الإفادة و الخدمات إلى الآخرين وهو أيضاً إنسان مميّز جداً و يستقي سعادته من راحة الآخرين، وبعض المشاهير مواليد برج الدلو هم: جول فيرن، وجاك برفير، وفيل كولينز، وروزفلت، والعنصر التعريفي للدلو هو الهواء، وألوانه المفضلة: هي الأخضر، والبنفسجي، والنيلي.

برج الدلو هم الشخصيات المولودة من 20 يناير إلى 19 فبراير، وهو قبل الأخير في دائرة الأبراج، برج الدلو يمثل الأمل و الأحلام، والدّلو شخص ذكي ولكن أيضاً مثالي.

حجر الفيروز هو الحجر المناسب لبرج الدلو، وهو من أنواع الأحجار الكريمة ولونه أزرق، سهل الخدش وخفيف الوزن، ذو قيمة عالية مميزة من بين المجوهرات. ومن أسمائه: الفيروزج- الماكفات - البيروزة - حجر العين - التوركواز - حجر الكاليه - الشذر.

"موقع البوابة" يقدم لكم في هذا المقال: مشاهير برج الدلو رجال، مشاهير برج الدلو الاتراك، مشاهير برج الدلو عالميا، مشاهير برج الدلو العرب، مشاهير برج الدلو الاجانب، مشاهير برج الدلو الهنود، مشاهير من برج الدلو، مواليد برج الدلو من المشاهير، المشاهير الذين ينتمون الى برج الدلو، مشاهير برج الدلو الإناث.

المشاهير الذين ينتمون الى برج الدلو:

مشاهير برج الدلو العرب

دريد لحام، ممثل ومخرج سوري، من مواليد 31 يناير.

شهيرة، ممثلة مصرية، من مواليد 1 فبراير.

منى واصف، ممثلة سورية، ولدت في 1 فبراير.

موسى حجازين، ممثل وعازف أردني، من مواليج 2 فبراير.

زينة، ممثلة مصري، من مواليج 4 فبراير.

زهير النوباني، ممثل أردني، ولد في 6 فبراير.

دوللي شاهين، مغنية وممثلة لبنانية، من مواليد 7 فبراير.

محمود حميدة، ممثل مصري، ولد في 7 فبراير.

عمرو عبد الجليل، ممثل مصري، من مواليد 7 فبراير.

شادية، مطربة وممثلة مصرية، من مواليد 8 فبراير.

يوسف فوزي، ممثل مصري، من مواليد 8 فبراير.

رفيق سبيعي، ممثل سوري، ولد في 9 فبراير.

ناجي جبر، ممثل سوري، من مواليد 9 فبراير.

شعيب راشد، مقدم برامج كويتي، ولد في 9 فبراير.

مازن الناطور، ممثل سوري، من مواليد 9 فبراير.

أماني الوالي، ممثلة سورية، ولدت في 10 فبراير.

عبد الله مشرف، ممثل مصري، من مواليد 11 فبراير.

بشار إسماعيل، ممثل سوري، من مواليد 12 فبراير.

عمر الحريري، ممثل مصري، من مواليد 12 فبراير.

ميمي جمال، ممثلة مصرية، من مواليد 13 فبراير.

لطيفة، مطربة تونسية، ولدت في 14 فبراير.

سهير البابلي، ممثلة مصرية، من مواليد 14 فبراير.

محمد هنيدي، ممثل مصري، ولد في 15 فبراير.

نسرين طافش، ممثلة سورية، من مواليد 8 فبراير.

إسلام جمال، ممثل مصري، من مواليد 16 فبراير.

ليلى مراد، مطربة مصرية، من مواليد 17 فبراير.

جيهان عبد العظيم، ممثلة سورية، ولدت في 18 فبراير.

مشاهير برج الدلو عالميا

لويس سواريز، لاعب كرة قدم أوروغواياني، ولد في 24 يناير.

أوبرا وينفري، مقدمة برامج حوارية أمريكية من مواليد 29 يناير.

كريستيان بيل، ممثل بريطاني ولد في 30 يناير.

شاكيرا، مغنية كولومبية من أصول عربية، ولدت في 2 فبراير.

جيرارد بيكيه،: لاعب كرة أسباني من مواليد 2 فبراير.

جينيفر أنيستون، ممثلة أمريكية ولدت في 11 فبراير.

مشاهير برج الدلو رجال

الرئيس الأميركي الراحل إبراهام لينكون

الزعيم الكوري الشمالي الراحل كيم جونغ إيل

الرئيس الأميركي الراحل رونالدو ريغان

الرئيس الروسي الراحل بوريس يلتسن

الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي

مروان خوري، كاتب وملحن ومغني لبناني ولد في 3 فبراير.

سعيد عبد الغني ممثل مصري وولد في يوم 22 يناير.

نجيب الريحاني وهو من أهم الممثلين في مصر وولد في يوم 21 يناير.

رمضان صبحي لاعب كرة قدم مصري ولد في يوم 23 يناير.

مشاهير برج الدلو الإناث

مشاهير من برج الدلو سعاد حسني، فنانة مصرية من مواليد 26 يناير.

مشاهير من برج الدلو سارة أبي كنعان، ممثلة لبنانية ولدت في 2 فبراير.

مشاهير من برج الدلو ماري منيب، ممثلة مصرية من مواليد 11 فبراير.

مشاهير من برج الدلو ياسمين صبري ممثلة من أصل مصري وولدت في يوم 21 يناير.

مشاهير من برج الدلو نورمان أسعد ممثلة من أصل سوري وولدت في يوم 22 يناير.

مشاهير برج الدلو الاتراك

الممثل التركي بوراك دينيز الذي ولد بتاريخ 17 فبراير عام 1991م، ولد هذا النجم في مدينة إسطنبول وعاش في أزمير، وقام الممثل بوراك دينيز ببطولة مسلسل الحب لا يفهم الكلام وشاركته البطولة الممثلة التركية هاندا أرتشيل، كما قام بتمثيل مسلسل عطر الأمس وشاركته البطولة الممثلة التركية مريم أوزيرلي والممثل التركي مراد يلدريم، كما قام بأداء العدي من أدوار البطولة في الكثير من المسلسلات التركية وشاركه في البطولة غيره من النجوم الأتراك.

مشاهير برج الدلو الاجانب

لويس سواريز، لاعب كرة قدم أوروغواياني، ولد في 24 يناير.

أوبرا وينفري، مقدمة برامج حوارية أمريكية من مواليد 29 يناير.

كريستيان بيل، ممثل بريطاني ولد في 30 يناير.

شاكيرا، مغنية كولومبية من أصول عربية، ولدت في 2 فبراير.

جيرارد بيكيه،: لاعب كرة أسباني من مواليد 2 فبراير.

مشاهير برج الدلو الهنود