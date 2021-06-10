من أبرز مشاهير برج السرطان:نوال الزغبي، غادة عبد الرازق، توبا بيوكستون، هبة نور، امل العوضي، وردة الجزائرية، الأميرة ديانا، الملك حسن الثاني، نيلسون مانديلا، توم هانكس، توم كروز، روبن وليامز، مايك تايسون، دوللي شاهين، سلفستر ستالون.

يعتبر برج السرطان مشهور بأنه من أكثر الأبراج حساسية وعاطفة وتتماشى حياته مع المشاعر التي تختلجه عادة. شخصية برج السرطان جذاب ورقيق ومحبوب ولكنه متحفظ ومتطلب وفي المقابل أيضاً رومنسي وحنون.

يتبع برج السرطان غريزته ويعيش من خلال أحاسيسه فإحساسه يسيطر على تصرفاته وأفكاره ويعتبره نقطة إنطلاق لأي تفاعل سيقوم به في المجتمع، المولود برج السرطان يولي أهمية كبرى للعلاقات والصداقات ويتمسك بها كثيراً ولكنه كتوم ولا يفصح عما في داخله ويخفي أحاسيسه عن الغير.

تناقضات في المشاعر

برج السرطان مائي ومولوده كالماء تماماً ومزاجه متقلب كتقلب الماء بين السخونة والبرودة وأحاسيه مزيج من التناقضات والأضداد والليونة والعنف، يواجه بعض الناس صعوبة في فهم مولود السرطان ويجب الغوص في أعماقه لفهمه بشكل كامل. هو كثير التردد والخوف الى حد أنه يميل في بعض الأحيان الى حب الذات والأنانية. غالباً ما يهرب السرطان من مشاكله ولا يواجهها لأنه سريع اليأس والاستسلام بل يفضل أن يعود الى عالم الطفولة ليبتعد عن مشاكل الحياة فيغوص في الماضي لدرجة أنه يصعب عليه النظر الى المستقبل بموضوعية.

لمحة سريعة للصفات المشتركة

لو ركزتم بعض الشئ في كل هذه الكوكبة من أسماء المشاهير وقمتم بربطها بالصفة الأوضح من صفات مواليد برج السرطان ستجد أنها النهايات والخوف من النهايات المحبطة.

هذا الهوس أو الخوف الدفين داخل نفوسهم من المستقبل، وهذا قد يصدق بفعل قانون الجذب والأمثلة واضحة في عدد من هذه الأسماء فعلاً. نتذكر ما حدث للأميرة ديانا، والرئيس كينيدي، ويوليوس قيصر، وهذا لا يعني أن هذا مصير الجميع ولكن أقصد أن أغلب هؤلاء يجمعهم الخوف من المستقبل.

مشاهير من برج السرطان

مشاهير برج السرطان رجال

لاري ديفيد

توم كروز

فين ديزل

توم هانكس

سيلفستر ستالون

كريس برات

السير باتريك ستيوارت

هاريسون فورد

ويل فيريل

ميلو فينتيميليا

كيفين بيكون

بوست مالون

كيفن هارت

جادن سميث

نيك أوفرمان

ديفيد هاسيلهوف

مايكل فيلبس

اليكس تريبيك

ريكي جيرفيه

ميسي إليوت

مشاهير برج السرطان الإناث

ميندي كالينج

كاثي بيتس

ليف تايلر

سلمى بلير

كاميلا مينديز

جيسيكا سيمبسون

صوفيا فيرغارا

تيا وتاميرا موري

أوليفيا مون

باميلا أندرسون

ليندا كارديليني

ساندرا أوه

ميغان رابينو

مارجوت روبي

لانا ديل ري

ليزا رينا

ليندسي لوهان

خلوي كارداشيان

فيليب مشغول

سيلينا جوميز

مشاهير برج السرطان الاتراك

مواليد برج السرطان هم الأشخاص الذين ولدوا بتاريخ 22 حزيران إلى 22 تموز، وهو من الأبراج الهوائية، ويتميز أصحاب هذا البرج بأن طبعهم حاد ومتقلبي المزاج ولكنهم يمتلكون الرقة إلا أنهم أشخاص مزاجيين وشخصيتهم متقلبة، وما يميزهم أنهم أشخاص حازيمن وعاطفيين إلى درجة كبيرة ويمتلكون الإرادة والحزم والتصميم ودائمًا ما يبحثون عن الحقيقة، ومن مواليد برج السرطان من المشاهير الأتراك هي الممثلة توبا بويكستون التي اشتهرت بدورها لميس وهي من مواليد 5 يوليو 1982، شاركت الممثلة بمسلسل سنوات الضياع وأدت الكثير من أدوار البطولة في المسلسلات التركية.

مشاهير برج السرطان الهنود

الممثلة الهندية Katrina kaif ولها الكثير من الأعمال التي أحبها المصريين مع شاروخان وسلمان خان وسيف علي خان والكثيرين من المشاهير من نجوم الهند.

مشاهير برج السرطان

إلى جانب كل ما يشتهر به السرطان، من الجدير بالذكر أنه يحب أن يكون شخصية مهمة ومفيدة في الوسط العائلي لأنه يشعر مع الآخرين ويتفهمهم ويشاركهم حزنهم أو مشاكلهم كأنها تعنيه مباشرة فيتأثر بها وهذا ما لا نجده عند مواليد الأبراج الأخرى.

يدخل مولود السرطان في عالم الشخص الآخر بطريقة غريبة فيفهم ما يشعر به لأنه وكما قلنا رقيق وحنون ويهب صداقته للجميع. قد يكون هذا الأمر مشترك أيضًا بين جميع مشاهير برج السرطان وهذا ما يفسر نجاحهم المستمر وحب الناس لهم.

من أبرز مشاهير برج السرطان عالميا

نوال الزغبي

غادة عبد الرازق

توبا بيوكستون

هبة نور

امل العوضي

وردة الجزائرية

الأميرة ديانا

الملك حسن الثاني

نيلسون مانديلا

توم هانكس

توم كروز

روبن وليامز

مايك تايسون

دوللي شاهين

سلفستر ستالون.

مشاهير برج السرطان العرب

النجمة وردة الجزائرية من المشاهير الذين ينتمون الى برج السرطان

نوال الزغبي من المشاهير الذين ينتمون الى برج السرطان

النجمة غادة عبد الرازق من المشاهير الذين ينتمون الى برج السرطان

المذيعة والممثلة الكويتية امل العوضي تنتمي الى برج السرطان

دوللي شاهين من المشاهير الذين ينتمون الى برج السرطان

مواليد برج السرطان من المشاهير العرب الممثلة السورية هبة نور

مشاهير برج السرطان الاجانب

مواليد برج السرطان من المشاهير الاجانب النجم الاميركي توم هانكس

شخصية توم كروز تعكس سمات برج السرطان

مواليد برج السرطان من المشاهير الاجانب الاميرة ديانا

القائد الراحل نيلسون مانديلا كان ينتمي لبرج السرطان

مشاهير برج السرطان عالميا