من أبرز مشاهير برج القوس: اسيل عمران، هيا عبد السلام، ماجدة الرومي، كندة حنا، بوسي، سليم صبري، عاصي الحلاني، ناصر القصبي، نجلاء فتحي، ميرفت أمين، براد بيت.

يرفض مولود القوس أن يتخلى عن الطفل الذي يسكن داخله ويميل الى الحياة المسلية أكثر من ميله الى الحياة الجادة لأنه يعتبر أن الجد يمحي قسمًا في سعادته وفرحه.

ويميل مولود القوس إلى الرقص والغناء والموسيقى والتمثيل الى جانب حبه للمغامرة ولاستكشاف كل ما هو جديد. يخشى القوس من الارتباطات طويلة الأمد لذلك ليس تواقًا للزواج ولكن إن قرر ذلك فسيكون قد درس الأمر مطولًا، وبالطبع علاقاته غالبًا ما تكون ناجحة لأنه كريم ومضياف.

يعدّ مولود برج القوس صريحًا ومرحًا وصاحب قلب طيّب لا يعرف الحقد ويعبّر عما يخالجه بطريقة سهلة وببراءة طفل يقول ما يدور في خاطره.

شخص برج القوس رياضي ويتمتع بجسم صحّي مع عضلات مفتولة وهو أيضًا مع حبه للرياضة، سريع جدًّا ويكره الجلوس لأوقات طويلة بل يحب التنقل في الهواء الطلق وركوب الطائرة أو السيارة والذهاب من مكان الى آخر الى جانب إمكانية اشتراكه بسباقات السرعة لأنه يهواها.

المولود برج القوس جريء لا يخاف من عرض ما يفكّر به ولا ما يمر في خاطره ويظهر مزاجه بشكل سهل وهو صريح ولا يسكت أمام من قد يهين كرامته أم يمسّها بأية طريقة، كما ان شخصية برج القوس لا يهرب من المشاكل بل يواجهها ومن أكثر الأشياء التي يكرهها أن ينعته الناس بالكاذب أو بعديم الأمانة.

عمومًا يتمتع القوس بذاكرة قوية وحادة فيحفظ أدق التفاصيل وأصغرها ومن عيوبه أن يميل الى الإكثار من الطعام والشراب، ولكن ما يميّزه أنه مثابر ويسعى خلف أهدافه ليحتل دائمًا المراتب الأولى.

مشاهير برج القوس

مشاهير من برج القوس أسيل عمران

مشاهير من برج القوس هيا عبد السلام

مشاهير من برج القوس ماجدة الرومي

مشاهير من برج القوس كندة حنا

مشاهير من برج القوس بوسي

مشاهير من برج القوس سليم صبري

مشاهير من برج القوس عاصي الحلاني

مشاهير من برج القوس ناصر القصبي

مشاهير من برج القوس نجلاء فتحي

مشاهير من برج القوس ميرفت أمين

مشاهير من برج القوس براد بيت.

مواليد برج القوس من المشاهير

فيروز: صاحبة الصوت العذب المولودة في 21 نوفمبر من عام 1935 في بيروت

علا غانم الممثلة المصرية ولدت في 26 نوفمبر وقدمت خلال مسيرتها الفنية مجموعة هامة من الأفلام والمسلسلات ومن أهمها: ( الزوجة الثانية، سلسال الدم، زيزينيا، شاع عبد العزيز، حواري بوخاريست، مزاج الخير، السبع بنات، الزوجة الرابعة، أوان الورد).

ميرفت أمين الممثلة المصرية ولدت في 24 نوفمبر وتعد واحدة من أهم وأبرز الفنانات المصريات حيث قدمت خلال مسيرتها الفنية مجموعة من أهم الأفلام والتي منها : ( أيام السادات، أبي فوق الشجرة، حافية على جسر من الذهب، الحب وحده لا يكفي، زوجة رجل مهم، للمتزوجين فقط).

نجيب محفوظ الأديب والروائي العالمي ولد في 11 ديسمبر وهو يعد أول كاتب عربي يحصل على جائزة نوبل ومن أشهر أعماله أولاد حارتنا والثلاثية والتي تضم (بين القصرين، فصر الشوق، السكرية)

الموسيقي بيتهوفن ولد في 17ديسمبر ويُرجع له الفضل في تطوير الموسيقى الكلاسيكيّة و شملت9 سيمفونيات و 5 مقطوعاتٍ على البيانو وأُخرى على الكمان، و32 سوناتا على البيانو و 16 مقطوعةً رباعيّة وتريّة.

عبلة كامل الممثلة المصرية من مواليد 17 سبتمبر عام 1960، عرف عنها أنها تختار أعمالها بدقة ولا ترضى سوى بالأعمال المميزة، وقد بدأت معرفة الجمهور بها من خلال فيلم وداعا بونابارت ليوسف شاهين

براد بيت الممثل الأمريكي المعروف ولد في 18 ديسمبر وقدم مجموعة من أهم الأفلام وشكل مع الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي ثنائي مميز ونجح براد بيت خلال مسيرته الفنية أن يحصل على جائزة الأوسكار 3 مرات وجائزة الغولدن غولب 4 مرات.

بريتني سبيرز المغنية الأمريكية ولدت 2 ديسمبر وقدمت أنواع متعددة من الموسيقي والتي منها ( الروك، البوب، هيب هوب)

مايلي سايرس الممثلة والمطربة الأمريكية ولدت في 23 نوفمبر وهي أبنة المغني بيلي راي سايرس وأشتهرت بتقديم المسرحيات الغنائية.

مشاهير برج القوس عالميا

مشاهير برج القوس رجال

ونستون تشرشل – 30 نوفمبر

بيتهوفين – 17ديسمبر

نجيب محفوظ – 11 ديسمبر

حسام غالي – 15 ديسمبر

حميد الشاعري – 29 نوفمبر

حسام غالي – 15 ديسمبر

محمد فؤاد – 20 ديسمبر

مشاهير برج القوس الإناث

مها أبوعوف – 28 نوفمبر

شريهان – 6 ديسمبر

ماجدة الرومي – 13 ديسمبر

بريتني اسپرز – 2 ديسمبر

جوليان مور – 3 ديسمبر

المشاهير الذين ينتمون الى برج القوس

المشاهير الذين ينتمون الى برج القوس ميشلين خليفة

المشاهير الذين ينتمون الى برج القوس عبلة كامل

المشاهير الذين ينتمون الى برج القوس ميرفت أمين

المشاهير الذين ينتمون الى برج القوس محمد زيدان

المشاهير الذين ينتمون الى برج القوس هاني شاكر

المشاهير الذين ينتمون الى برج القوس نجلاء فتحي

المشاهير الذين ينتمون الى برج القوس لوسي

المشاهير الذين ينتمون الى برج القوس سامح حسين

المشاهير الذين ينتمون الى برج القوس ظافر العابدين

المشاهير الذين ينتمون الى برج القوس عاصي الحلاني

المشاهير الذين ينتمون الى برج القوس بوسي

مشاهير برج القوس العرب

مشاهير برج القوس العرب أسيل عمران

مشاهير برج القوس العرب هيا عبد السلام

مشاهير برج القوس العرب ماجدة الرومي

مشاهير برج القوس العرب كندة حنا

مشاهير برج القوس العرب بوسي

مشاهير برج القوس العرب سليم صبري

مشاهير برج القوس العرب عاصي الحلاني

مشاهير برج القوس العرب ناصر القصبي

مشاهير برج القوس العرب نجلاء فتحي

مشاهير برج القوس العرب ميرفت أمين

مشاهير برج القوس العرب براد بيت.

مشاهير برج القوس الاجانب

تايلور سويفت

جاك شيراك

كيم باسنجر

كريستينا أغيليرا

كيتى هولمز

فانيسا هادجنز

بيتر فانسيلى

مايلى سايرس

كريستينا

مشاهير برج القوس الاتراك

الممثل ناجاتي شاشماز المعروف بمراد علم دار في مسلسل وادي الذئاب هو من مواليد برج القوس.

الممثل أركان بيتكايا الذي اشتهر بدور القبطان علي في مسلسل على مر الزمان هو من ماليد برج القوس.

مشاهير برج القوس الهنود