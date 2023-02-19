البوابة - مشروبات ستاربكس قليلة السعرات الحرارية هو محور موضوعنا اليوم، تعتبر مشروبات ستاربكس من المشروبات التي تحظى بشعبية عالية سواء عند الكبار أو الصغار كونها تتمتع بمذاق لذيذ ومُنعش، ولكن هناك مشروبات تحتوي على سعرات حرارية عالية وتحتوي على نسبة كبيرة من السكر وتسبب زيادة في الوزن، فما هي مشروبات ستاربكس قليلة السعرات الحرارية؟

مشروبات ستاربكس قليلة السعرات الحرارية

الاسبريسو

تعتبر الاسبريسو من المشروبات قليلة السعرات الحرارية فهي تحتوي على 3 كالوري في كل كوب من الاسبريسو، وهو شكل من أشكال القهوة المركزة وهي تقدم على شكل جرعات وتعتبر الاسبريسو مصنوعة من مكونين قهوة ناعمة ومطحونة مع ماء ساخن وتنتج جرعة قوية ومركزة.

ومن فوائد شرب الاسبريسو الصحية بشكل منتظم زيادة في مستويات الطاقة والتركيز وتحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة مما يساعد في الحفاظ على سلامة وصحة الجسم.

كافيه أميركانو المثلجة

كافيه أميركانو المثلجة هى نوع معروف من أنواع القهوة يحتوي على 16 كالوري، ومن فوائد كافيه أميركانو المثلجة أنها تساعد على علاج فقر الدم ويزيد من خلايا الدم الحمراء في الجسم، وتساعد على توسيع الشرايين والأوعية الدموية، تقاوم ظهور التجاعيد وتأخر الشيخوخة، تكافح أمراض السرطان وتنشط خلايا المخ وتزيد من التركيز.

تحتوي كافيه أميركانو المثلجة على نسبة عالية من الكافيين مما تساعد في علاج الأعصاب وتحسين في الاستجابة الحسية للأعصاب الميطية، وتجدد خلايا الكبد، وتعيد أنزيمات الكبد ووظائفه إلى المستويات الطبيعية، تعالج الإسهال وتحسن في المزاج وتعالج القلق والتوتر.

لاتيه ماكياتو

لاتيه ماكياتو ذات نكهة مركزة وهي من المشروبات قليلة السعرات الحرارية، يحتوي كوب من لاتيه ماكياتو الصغير مع حليب خالي من الدسم، وممكن إضافة الكراميل أو الفانيلا دون سكر فهو يحتوي على 50 كالوري، لاتيه ماكياتو تعتبر قهوة مميزة يعلو كمية صغيرة من الحليب الرغوي أو المبخر وذلك لتجعل سطحه لامعاً ورائع.

كابتشينو

كابتشينو من أكثر أنواع القهوة شيوعاً، ومن المشروبات قليلة السعرات الحرارية إذا تم اختيار كوب من الكابتشينو حجم صغير مع إضافة حليب خالي الدسم وممكن إضافة الكراميل أو الفانيلا دون سكر فسيكون الكالوري الموجود في هذا الكوب 80.

وتشتهر قهوة الكابتشينو بالتوزيع المتساوي للحليب والقهوة وتقدم في كوب كبير مع وضع رشة بسيطة من الشوكولاتة على الوجه.

كافيه لاتيه

كافيه لاتيه من المشروبات الساخنة، وهي نوع من أنواع القهوة، تحتوي على 100 كالوري إذا تم اختيار كوب صغير، يحتوي على الحليب والكاكاو أو النسكافيه ويوضع فيه القليل من السكر، ومن فوائد كافيه لاتيه أنه يحسن من وظائف المخ، يمنح الفرد الشعور بالتركيز والنشاط، ويقوم كافيه لاتيه بتنشيط الذاكرة وتحسين المزاج، يقلل التوتر، يحسن مستويات الكولسترول في الجسم.