5 بدائل صحية للمشروبات الغازية
يبقى الماء افضل مشروب صحي طبيعي
بدائل صحية للمشروبات الغازية التي تضر بالصحة وتساعد على زيادة الوزن.
المياه الغازية المنكهة بالفواكه
خَيار خال من السعرات الحرارية يجمع بين مذاق الفاكهة الحلو والمياه النقية الغازية
الشاي المثلج
خَيار حلو المذاق يحتوي على 50 سعر حراري للكأس الواحد
عصير الفواكه مع المياه الغازية
بديل خفيف وحلو المذاق يحتوي على حوالي 75 سعر حراري للكأس الواحد
عصير الفواكه مع الحليب
بديل حلو المذاق وغني بالعناصر الغذائية يحتوي على حوالي 100 سعر حراري للكأس الواحد
عصير الفواكه المثلج (السلاش)
بديل بارد وغني بالعناصر الغذائية المفيدة بالصحة يحتوي على حوالي 100 سعر حراري تقريبا للكأس الواحد
اختيار المحرر
1 - 4 من 12