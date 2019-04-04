مشروب الأعشاب لتخفيف دهون البطن

مشروب سحري يحتوي على العديد من العناصر الطبيعية التي تساعد في القضاء على بروز منطقة البطن، والدهون المتراكمة في الجسم. وهو مشروب مثالي لإنقاص الوزن. يتم تناوله على شكل أقراص صغيرة مع الماء قبل الوجبات.

مكونات المشروب:

1 ملعقة من المريمية الجافة المسحوقة.

2 ملعقة من الشاي الأخضر المسحوق.

2 ملعقة من الزعتر الجاف المسحوق.

2 ملعقة من القرفة المسحوقة.

2 ملعقة من الزنجبيل المسحوق.

2 ملعقة من قشور الرمان المسحوقة.

2 ملعقة من الكمون المسحوق.

2 ملعقة من بذور الكتان المسحوقة.

طريقة التحضير:

يتم خلط جميع المكونات بعضهم ببعض جيداً ثم بعد ذلك يتم تكوين عجينة من هذه المكونات من خلال إضافة خل التفاح إليها .ويتم استخدام خل التفاح في العجن إذا كان حجم البطن كبير جداً. أما إذا كان حجم البطن متوسطًا يتم تكوين عجينة باستخدام عصير الليمون لقدرته الفعالة على حرق الدهون في هذه المنطقة، ثم بعد ذلك يتم استخدام هذه العجينة لصنع حبوب صغيرة عن طريق صنع قرص صغير يسهل بلعه. ويتم وضع هذه الأقراص على صاج، ثم بعد ذلك يتم وضعه في الفريزر حتي يتجمد ثم يتم حفظ الأقراص داخل زجاجة من البلاستيك مع إعادة الاحتفاظ بها في الفريزر. يتم أخذ قرص من هذه الأقراص صباحاً بعد الاستيقاظ من النوم، مع شرب كوب واحد من الماء. ثم بعد مرور ساعة يتم تناول طعام الإفطار. ثم بعد ذلك يتم أخذ قرص قبل وجبة الغذاء بنصف ساعة، ثم قبل موعد العشاء بنصف ساعة. يتم تناول قرص منها بالإضافة إلى تناول الفاكهة أو أي من الأطعمة الخفيفة. مع الحرص على استخدام هذه الوصفة لمدة شهر حتى الوصول للنتيجة المرجوة، وينصح بالأكثار من شرب كميات كبيرة من المياه بالإضافة إلى المشي لمدة نصف ساعة.