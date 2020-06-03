مشروب البطيخ بالزنجبيل والكركم: فوائد مذهلة

مشروب البطيخ بالزنجبيل والكركم شراب ذو فوائد مذهلة، هذا العصير منعش وغني بمضادات الاكسدة ومعزز للمناعة يفضل تناوله يومياً للحصول على فيتاميناتك الضرورية.

المكونات:

18 أوقية من عصير البرتقال الطازج (من حوالي 6 برتقال)

7 أكواب من البطيخ المكعب

3 جذور مقشرة من الزنجبيل

1 ¾ ملعقة صغيرة من الكركم المطحون

التعليمات:

نعصر ستة برتقالة تقريبًا أو حتى تصل إلى 18 أونصة من العصير.

نقطع البطيخ ونقطعه ونضيف قطع البطيخ إلى الخلاط. نضيف الزنجبيل (لا حاجة لفرم أو برش) والكركم. يسكب عصير البرتقال.

نخلط حتى تصبح قطع البطيخ سائلة ويكون العصير سلسًا قدر الإمكان. نسكب العصير في مصفاة ونتخلص من اللب والزنجبيل. يشرب بارداً!