من فوائد الحليب في الشتاء يساعد على تقوية المناعة وحماية العظام، يحتوي الحليب على مجموعة هائلة من الفيتامينات والمعادن مثل الكالسيوم والبوتاسيوم والفسفور وفيتامين د فضلاً على أنه غني بالبروتين المهم للصحة.

أما فوائد التمر يوفر الطاقة للجسم لأنه يحتوي على الكربوهيدرات والسكريات الطبيعية، ويعتبر مصدر ضروري للألياف التي تشمل البوتاسيوم والكالسيوم وفيتامين د مما يساعد على سد الفجوة الغذائية، وعلى الرغم من فوائد التمر الكثيرة والمتعددة، غير أن الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى نتائج غير مرغوبة من بينها زيادة الوزن.

مشروب الحليب بالتمر الساخن

مقادير مشروب الحليب بالتمر الساخن

1كوب بلح مجفف منزوع النوى

4كوب حليب ساخن

2 ملعقة كبيرة سكر

ملعقة صغيرة فانيليا

طريقة تحضير مشروب الحليب بالتمر الساخن

في البداية نقوم بنقع البلح في وعاء عميق مع الحليب الساخن لمدة نصف ساعة حتى يصبح لون الحليب بنياً فاتحاً.

وضع خليط الحليب بالبلح في الخلاط ومن ثم إضافة السكر والفانيليا.

خفق المقادير جميعها لمدة دقيقتين حتى يذوب التمر

نقوم بعدها بتصفية العصير في إناء ووضعه في الثلاجة.

من الممكن شرب مشروب التمر بالحليب ساخناً أو بارداً وكذلك تزيينه بقطع من التمر.

مشروبات الشتاء: طريقة عمل السحلب