ماذا تعرف عن فوائد مشروب القرفة؟

مشروب القرفة منبه للقلب والدورة الدموية وتساعد على حرق الدهون

القرفة هي لحاء نبات شجرة دائمة الخضرة استوائية كثيفة يمكن أن يصل ارتفاعها من عشرة إلى أربعين متراً. موطنها سريلانكا لكن أيضًا تزرع في جنوب شرق آسيا، وأمريكا الجنوبية والهند الغربية. من فصيلة السمروبيات، ساقها منتصبة تعلو 3 ـ 5 أمتار، الأوراق متعاقبة مركبة، والأزهار صفراء صغيرة، والثمرة صغيرة تشبه القرنفل. تحتوي قشور القرفة على زيوت طيارة حيث تصل نسبتها إلى 4%،

لقد اثبتت جميع الدراسات الحديثة والقديمة على فوائد عدة نذكر منها:

- منبه للقلب والدورة الدموية وتساعد على حرق الدهون بقوة.

- تمنح الشعور بالسعادة وتكافح الاكتئاب وتمنع الشد العصبي وتحسن وتقوى الذاكرة.

- تساعد فى علاج نزلات البرد والسعال وطاردة للبلغم المسبب للبلغم.

- مضادة للأكسدة بشكل قوى جدًا وتتفوق على معظم الأعشاب بل تتفوق على المواد المحفوظة

- تخفيف وجع الطمث (الدورة الشهرية ).

وأيضاً نقدم لكم 3 موانع لشرب القرفة:

1- اصحاب قرحة المعدة والاثنى عشر لانها تسبب هياج للاغشية المصابة وينتج عنة الألم..

2- وممنوعة للمراة الحامل فى اول شهورها لاحتوائها على مادة منبهة للرحم.

3- والمصابين بالامساك لأنها تؤثر على الاغشية المبطنة للجهاز الهضمي.