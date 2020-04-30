مشروب ديوتكس الخيار والليمون لعلاج اضطراب الأمعاء

يساهم هذا المشروب السحري في تعزيز رطوبة الجسم، نظرًا لاحتوائه على كمية كبيرة جدًا من الماء الموجود بالخيار والليمون.

يعد الخيار من أهم العناصر الغذائية لأنظمة الديوتكس التي تزيد من خسارة الوزن والتخلص من السمنة والعمل على طرد السموم خارج الجسم، والقضاء على النفايات العالقة بالقولون والجهاز الهضمي. بينما يساعد الليمون على تنقية المعدة والأمعاء ويعزز من عمليات الهضم، ويقي الجهاز الهضمي من التعرض للالتهاب والمشاكل الصحية المزعجة. إضافة لاعتبار الليمون من المصادر الغنية بحمض الستريك المطهر.

الطريقة:

تقشر ثمرتين من الخيار وتقطع إلى شرائح، ومن ثم يضاف عليها عصير الليمون، والقليل من أوراق النعناع. واستمتعي بطعم منعش ورائع.