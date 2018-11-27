كوب من هذا المشروب يومياً يخلصك من جرثومة المعدة

مشروب طبيعي لعلاج جرثومة المعدة وانتفاخ البطن المصاحب

جرثومة المعدة هي عبارة عن جرثومة حلزونيّة الشّكل غَزويّة تتسلّل إلى داخل المعدة، وتستقرّ في الخلايا الظهاريّة في غشاء المعدة المخاطيّ، مع مرور الزّمن تسبّب هذه الجرثومة إلى التهاب وتدمير الخلايا التي تتواجد في بطانة المعدة أو الأجزاء العُليا من الأمعاء الدّقيقة، وفي بعض الحالات يُمكن أن تُسبّب سرطاناً في المعدة. هذه الجرثومة شائعة جدّاً ومُنتشرة؛ حيث إنّ نسبة الإصابة بها عالميّاً تصل إلى 50% تقريباً.

حيث يزداد عدد الأشخاص المصابين ببكتيريا جرثومة المعدة، وتؤدي جرثومة المعدة إذا لم يتم علاجها بسرعة، إلى مشاكل صحية كبيرة من بينها التقيؤ المفرط، انتفاخ وحرقة المعدة، وارتجاع المريء، وقد يصل الأمر إلى القرحة الهضمية وسرطان المعدة، بالإضافة إلى مشاكل القلب والأوعية الدموية لما تسببه من ضعف في الدورة الدموية.

وللتخلص من هذه الجرثومة هناك مشروب منزلي بسيط المكونات يساعد في مكافحتها والتخلص أيضاً من انتفاخ المعدة المصاحب لها، بالإضافة إلى فعاليته في حرق الدهون ليلاً، ويتم إعداد هذا المشروب بمزج ليمونة مع ثمرة من الخيار وملعقة من الزنجبيل المبشور وملعقة من عصير الصبار وبعض البقدونس أو الكزبرة ونصف كوب من الماء في الخلاط، حتى يصبح المزيج ناعماً.

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وبتناول هذا المشروب الطبيعي يومياً لن تتخلص فقط من جرثومة المعدة وانتفاخ البطن المصاحب لها (خاصة في المراحل الأولى من الإصابة بالعدوى)، وإنما سترى فاعليته منقطعة النظير في التخلص من الدهون وذلك بفضل ميزات مكوناته التالية:

1 - البقدونس/الكزبرة

سواء البقدونس أو الكزبرة فكلاهما يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن، ما يساعد في القضاء على احتباس الماء بالجسم وبالتالي التخلص من الانتفاخ والوزن الزائد معاً.

2 - الزنجبيل

يساعد الزنجبيل في تعزيز التمثيل الغذائي ويمنع الإمساك، كما أنه يساعد في حرق دهون البطن أثناء النوم، لذا فهو يعد من أفضل العلاجات المنزلية لإنقاص الوزن. قد يعجبك أيضاً: فوائد زيت الزنجبيل للعضو الذكري‎

3 - الخيار

يعد الخيار من الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية والتي تساعد في عملية حرق الدهون.

4-عصير الليمون

كما يساعد عصير الليمون في تخليص الجسم من السموم مما يساعده على حرق الدهون أثناء الليل.

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