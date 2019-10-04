مشكلة القمل لدى الأطفال وكيفية التخلص منها

القمل ينتمي لأنواع الحشرات التي تعيش بفروة رأس الإنسان والمناطق التي يكثر فيها وجود الشعر، ومن الممكن أن يتكاثر ويؤدي الى الإصابة بعدد من الأمراض، كالحساسية في الجلد؛ بسبب امتصاصه للدم من فروة الرأس، بالإضافة الى الحكة الشديدة، وتكثر الإصابة به في المناطق التي يكون بها أعداد كبيرة من الناس كالمدارس، ومع بدء العام الدراسي الجديد قبل أيام، وبعد إصابة عدد من الطلبة في العام الدراسي المنصرم بالقمل، أجرينا هذا اللقاء مع استشارية طب التجميل غير الجراحي رنا العمادي التي أطلعتنا على مسببات الإصابة بالقمل وكيفية التخلّص منه.

في بداية حديثها، قالت رنا العمادي: «القمل من المشاكل الشائعة في العالم، خصوصًا لدى الأطفال الصغار في السن بمرحلة الحضانة أو في المرحلة الابتدائية، ومن الممكن أن ينتقل أيضًا إلى الكبار عن طريق شخص آخر مصاب بالقمل، ومن الممكن التخلّص من هذه المشكلة خلال فترة زمنية قصيرة، قبل أن تتفاقم، إذا تم اتباع التعليمات الصحية اللازمة حتى لا ينتقل الى أشخاص آخرين في المدرسة أو أفراد الأسرة الموجودين في المنزل».

مسببات ظهور القمل

وأضافت رنا العمادي «من أهم مسببات ظهور القمل العدوى، ويتم ذلك من خلال الاحتكاك بشكل مباشر بشخص مصاب بالقمل، مثل وجود شخص مصاب بالقمل في المدرسة، إذ إن الأطفال يلمسون بعضهم بعضًا، ويكونون قريبين من بعضهم في المدرسة أو في أثناء لعبهم مع شخص مصاب بالقمل أو المشاركة في استخدام الأدوات الشخصية التابعة لشخص مصاب بالقمل».

التخلّص من القمل

ووجّهت العمادي بعض النصائح لأولياء الأمور ليتمكنوا من إزالة القمل من أبنائهم بشكل نهائي، قائلة: «في البداية، يجب مراجعة الطبيب العام لعلاج لحالة من خلال وصف الطبيب (الشامبو) الصحيح بأسرع وقت ممكن، ثم على أولياء الأمور غسل جميع الملاحف وأغطية الوسادات والقبعات إذا كان الأطفال يلبسونها، بالإضافة إلى غسل المشط بماء مغلي لمدة 10 دقائق، أو استبداله بمشط آخر جديد، ومن ثم على أولياء الأمور تسريح شعر أطفالهم بمشط ذي أسنان متقاربة؛ ليتمكنوا من التخلّص من القمل الميت الموجود في فروة رأس الطفل، ويجب تكرار التسريح يوميًا؛ حتى يتأكدوا من أن الشعر خالٍ من القمل بشكل تام، وأخيرًا يجب فحص شعر جميع أفراد الأسرة للتأكد من عدم انتقال القمل إليهم في أثناء وجود الطفل المصاب بالقمل معهم في المنزل، كما يجب إخطار المدرسة ليتم فحص الأطفال الآخرين؛ ليتمكنوا من تقليص حجم المشكلة، وعدم معاودة القمل لأبنائهم مرة أخرى».

وتابعت العمادي «فيما يتعلق بالعلاج الأمثل، يجب استخدام نوع من (الشامبو) يحمل اسم (Permethrin lotion 1%) المصرّح من قبل هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، ولكن يجب وصفه من قبل الطبيب العام أو المختص قبل بدء استخدامه على الأطفال أو المصابين بالقمل». وختمت العمادي حديثها قائلة: «يجب علاج الطفل المصاب بالقمل بأسرع وقت، كما أنه من الضروري عزل الأطفال السليمين وعدم اختلاطهم بالأطفال المصابين حتى يتم علاجهم، كما على إدارة المدرسة إخطار أولياء الأمور للتأكد من أن أبنائهم غير مصابين بالعدوى، ويتم ذلك عن طريق فحص شعر الطفل أو سؤال الطفل حول ما إذا كان يشتكي من حكة في رأسه».