مشكلة تساقط الشعر: حلول وخلطات طبيعية

هل تعاني من مشكلة تساقط الشعر؟ هل مشكلة تساقط الشعر مشكلة شائعة يُعاني منها الكثير؟ هل يوجد علاجات فعّالة لمشكلة تساقط الشعرالمزعجة؟

وفي هذا المقال نقدم لكِ عزيزتي الجميلة خطوات تخلصكِ من مشكلة تساقط الشعر وطرق العلاج وأهم الخلطات الطبيعية:

خطوات تخلصكِ من مشكلة تساقط الشعر:

- اغسلي شعرك بانتظام مع مراعاة عدم غسله بشكل مفرط.

- استخدمي شامبو خالٍ من السيلكون.

- استخدمي ماء بدرجة حرارة متوسطة أو باردة لغسل شعرك ،حيث أن الماء الساخن يزيد من تساقط شعرك.

- اتركي شعرك يجف بشكلٍ طبيعي، وتجنبي استعمال مجفّف الشعر الحراري.

- تجنبي تسريح شعرك بالتسريحات المشدودة التي تضغط على بصيلاته كربطة ذيل الحصان والكعكة.

- تجنبي تمشيط شعرك وهو مبلول لأن ذلك سيساعد على تساقطه وتكسره.

- اكتفي بتمشيط شعرك مرة يوميًا.

- اتبعي نظام غذائي صحي غني بالألياف والحديد وفيتامينات B.

طرق علاج تساقط الشعر:

1- علاج دوائي يتمثل بمحلول المينوكسيديل التي يُمكن استخدامها لكلا الجنسين وحبوب فيناسترايد المُخصصة للرجال فقط.

2- الحقن بالبلازما، وذلك عن طريق أخذ عينة دم من المُصاب وباستعمال جهاز الطرد المركزي تُفصل كريات الدم الحمراء عن البلازما، وتُؤخذ البلازما ويُضاف إليها بعض المواد المُغذية ويتم حقنها في فروة الرأس لتعزيز نمو الشعر وزيادة كثافته.

3- زراعة الشعر.

4- إزالة المناطق المُصابة من فروة الرأس وترقيعها جراحيًا.

خلطات طبيعية لعلاج تساقط الشعر:

1- عصير البصل:

المكونات:

عصير البصل الطازج.

مقدار من جلّ الصبّار.

زيت الزيتون.

طريقة التحضير:

أخلطي المكوّنات جيدًا في وعاء.

ضعي الخليط على فروة رأسك وشعرك.

اتركي الخليط على شعرك لمدة نصف ساعة.

اغسلي شعرك جيدًا بالماء والشامبو كالمعتاد.

2- خلطة الثوم:

المكونات:

خمس ملاعق كبيرة من زيت الخروع.

ملعقة كبيرة من زيت حبة البركة.

خمس فصوص من الثوم المهروس.

طريقة التحضير:

اخلطي جميع المكونات مع بعضها البعض واحفظيها في علبة محكمة الإغلاق لمدة يومين قبل الاستخدام.

بعد مرور الوقت المُحدد، خذي كمية مناسبة لطول شعرك ووزّعيها على شعرك مع تدليك فروة الرأس لحين الشعور ببعض الحرارة فيها.

اتركي الخليط لمدّة ساعتين على شعرك مع ضرورة تغطية الشعر بواسطة منشفة ساخنة.

اغسلي شعرك بالماء والشامبو جيدًا، وكرري هذه الخلطة مرتين أسبوعيًا. حتى تحصلي على نتائج مُرضية.

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