جميلة البوابة: حلول عملية لمشكلة تعرق الوجه في الصيف

تعاني أغلب النساء في فصل الصيف من مشكلة تعرق الوجه التي تسبب لمعان البشرة وظهور البثور وحب الشباب. في الحقیقة حل الأمر لیس صعبًا مثلما تتخیل الكثیرات، وإنما یحتاج منھن إلى التعرف على بعض الطرق التي لا غنى عنھا للتخلص سریعًا من هذه المشكلة.

غسل الوجه بالماء البارد:

تعد ھذه الخطوة ھي أولى الأمور الھامة التي یجب علیك الالتزام بھا؛ لذلك ننصحك برش وجھك بالماء البارد قبل الخروج أو حتى قومي تدليك الوجه بقطعة من الثلج، حیث أن الماء البارد یعمل على اغلاق مسام الوجه التي تسبب زیادة إفراز الجلد للعرق؛ لذلك احرصي على استخدام الماء البارد یومیاً.

تجنب المستحضرات الدهنية:

الاستخدام الخاطئ لمستحضرات التجمیل التي تحتوي على زیوت يمكن أن تزید من تعرق الوجه؛ وذلك عبر سد المسامات. مما يسببر تراكم الأوساخ، وبالتالي زیادة كمیة العرق؛ لھذا السبب حاولي تجنب استخدام مثل ھذه المستحضرات في فصل الصیف.

استخدام مكونات طبيعية للبشرة:

استخدمي اقنعة للبشرة تحتوي على مكونات طبيعية مثل ماسك الخيار، قناع النشا والبيض، خل التفاح أو ماء الورد التي تساعد البشرة على امتصاص السوائل والترطيب وتمنع تعرق الوجه المفرط.