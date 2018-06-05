كيف تصنع مصل فيتامين C في المنزل؟

من المعروف أن فيتامين C ، مكون قوة الموجود في منتجات التجميل يملك للعديد من الفوائد للجلد. فهو يفتح البشرة ويشفى الجلد من جميع الأضرار البيئية ، والتعرض للشمس. وهو مضاد قوي للأكسدة كما يساعد على إصلاح تلف الخلايا ، مما يجعله مكملاً غذائياً وملائماً للجلد.

لماذا تحتاجين إلى فيتامين C ؟

لانه واحد من العناصر الغذائية الأكثر فعالية للبشرة. فهو يساعد على حماية البشرة من أضرار أشعة الشمس كما يعمل على تنعيم البقع الداكنة للحصول على بشرة أكثر وضوحًا. كما أنه يساعد على زيادة إنتاج الكولاجين ، والذي يساعد بشكل أساسي على تماسك الجلد ، مما يجعله أكثر إشراقا. لذلك إذا كنت ترغب في تجديد بشرتك وتحسين صفاء بشرتك ، فأن فيتامين C هو أحد المكونات التي تحتاج إليها في منتجات العناية بالبشرة. فهو يعتبر الأمثل للبشرة.

المنتج الأكثر شعبية من هذه المغذيات هو مصل فيتامين C. يمكن أن تكلف زجاجة واحدة من هذا المصل مئات الدولارات ، ولكن يمكن صنعها بسهولة في المنزل ، وإليك الطريقة:

أنت بحاجة الى:

ماء الورد

مسحوق فيتامين ج (المعروف أيضا باسم حمض الأسكوربيك لـ)

الجلسرين النباتي

زجاجة بالقطارة

الطريقة:

تصب ملعقة من ماء الورد في وعاء ويضاف لها ¼ ملعقة صغيرة من مسحوق الفيتامين. يمزج جيدا حتى تذوب البودرة. الآن تضاف 1 ملعقة صغيرة من الغلسرين ويخلط. يوضع في الثلاجة قبل الاستخدام. اذا كانت بشرتك حساسة ينصح بتقليل كمية البودرة واضافة جل الصبار.