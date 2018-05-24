أطلقت مصممة الأزياء هبة قنصوة مجموعتها الجديدة لصيف 2018

أطلقت مصممة الأزياء هبة قنصوة مجموعتها الجديدة لصيف 2018،بأقمشة متنوعة وموديلات رقيقة، والتي تناسب وتخاطب جميع الأذواق، مشيرة إلى أن الموضة العالمية هذا العام تتجه إلى العفوية والبساطة في جميع التفاصيل وهذا ماحرصت على أن يكون موجود في جميع الموديلات، حتى تجد كل فتاة مايلائم جميع الأوقات سواء للصباح أو المساء.

وأضافت " هبة قنصوة " الفتاة المصرية سواء محجبة أو غير محجبة فهي جديرة بالحصول على موديلات أنيقة وبمواصفات تناسب قوامها فدائماً هناك مشكلة تواجهنا عند شراء الموديلات المستوردة وذات الماركات العالمية بأن تكون غير ملائمه للقوام المصري أو لطبيعة الأجواء الصيفية شديدة الحرارة والرطوبة .

وعن الألوان السائدة هذا الصيف تقول " هبة قنصوة " الألوان تتأرجح مابين الدرجات الصريحة مثل " الأبيض ، الأسود، الأصفر ، الأخضر ، الباذنجاني، الأحمر القاتم، البيج، الزيتي " وبين الدرجات الهادئة مثل " الكاشمير، الروز الهادئ ، السيمون ، الأزق السماوي" وعن النقوش فنجد الريادة للأقمشة الممهورة برسومات الورد " الفلوري " والتايجر الممزوج بألوان الموضة .

وتؤكد " هبة قنصوة " أن موديلات البنطلون هذا الصيف يتصدرها ذو القدم الواسعة التي تنتمي إلى فئة الكاجوال ليناسب الموديلات الصباحية ، وموديلات البنطلون ذات القصة المستقيمة لتلائم الموديلات الكلاسيك والمسائية .

وتختتم " هبة قنصوة " حديثها مؤكدة أن كل موديل من موديلات المجموعة الصيفية الجديدة يمكن أن يلائم كثير من الأوقات سواء صباحية أو مسائية عند اختيار صاحبته لقطع الحلي والإكسسوار المناسبة.

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