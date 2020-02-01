مضادات الاكتئاب الطبيعية لتحسين صحتك العقلية

يعد الاكتئاب والقلق من أكثر مشكلات الصحة العقلية شيوعًا في العالم. لحسن الحظ، بدأ الناس يفهمون ويتحدثون عن حالات الصحة العقلية ، ولكن لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه. مضادات الاكتئاب ، كما يوحي الاسم ، هي الأدوية المستخدمة لتخفيف أعراض هذه الحالات. هذه الأدوية تصحح الخلل الكيميائي في المخ والناقلات العصبية المسؤولة عن المزاج والسلوك. في كثير من الحالات ، تصبح مضادات الاكتئاب هذه عادة ويصبح من الصعب التخلص منها.

ولكن هناك بعض الأطعمة والأعشاب والمعادن التي يمكن أن تكون بمثابة مضادات للاكتئاب الطبيعي وعلاج لمشاكل الصحة العقلية. بصرف النظر عن المساعدة السريرية ، يمكن للأشخاص الذين يعانون من مشاكل الصحة العقلية أيضًا تجربة استخدام هذه الطرق الطبيعية لتخفيف الأعراض والإسراع بعملية التحسن. فيما يلي قائمة بمضادت الاكتئاب الطبيعية:

الزعفران

وفقًا لبعض الخبراء ، يمكن أن يساعد الزعفران في علاج الأمراض العقلية وتقليل خطر هذه الاضطرابات في المقام الأول. ولكن يجب إجراء مزيد من البحوث لتأكيد مدى فعالية الزعفران في علاج الاكتئاب أو القلق. يجب عليك استشارة طبيبك قبل ادخال الزعفران في نظامك الغذائي اليومي ، لأن الاستهلاك المفرط يمكن أن يكون له أيضًا آثار جانبية.

اللافندر

يرتبط زيت اللافندر الأساسي بالحد من التوتر والقلق. في حين أن هذا الزيت لا يمكن أن يحل محل أي دواء ، إلا أنه يمكن أن يساعد في تخفيف أعراض القلق والاكتئاب. إن استخدام زيت اللافندر يمكن أن يقلل من مخاطر مشاكل الصحة العقلية.

الفولات

هناك صلة بين انخفاض مستويات حمض الفوليك والاكتئاب. تناول 500 ميكروغرام من حمض الفوليك تم ربطه بتحسين الصحة العقلية. تتمثل إحدى الطرق السهلة لزيادة مستويات حمض الفوليك في تناول الأطعمة الغنية بالفولات يوميًا. بعض الأمثلة على الأطعمة الغنية بالفولات هي الفاصوليا والعدس والخضروات الورقية الداكنة وبذور عباد الشمس والأفوكادو والبذور المحصنة.

الزنك

يرتبط الزنك المغذي بالوظائف العقلية مثل التعلم والسلوك. يرتبط انخفاض مستويات الزنك في الدم بالقلق والاكتئاب ، وفقًا للطب النفسي البيولوجي.

وفقًا لعلم التغذية العصبية ، فإن تناول 25 ملليغرام من مكملات الزنك يوميًا لمدة 12 أسبوعًا يمكن أن يساعد في تقليل أعراض الاكتئاب. يمكن أن يؤدي تناول كمية كافية من الزنك إلى زيادة كمية الأحماض الدهنية أوميغا 3 المتوفرة في الجسم.