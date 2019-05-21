مضار المشروبات الغازية والكافيين على صحة الأطفال

يعتقد البعض أن تقديم المشروبات الغازية للأطفال أمر لا مفر منه، ولكن وفقا لخبراء الصحة، يجب ان تكون هناك ضوابط خاصة لتناول هذه المشروبات، لأن فترة الطفولة هي من أهم الفترات التي يمر بها الأطفال لنمو وبناء الجسم الصحي.

ومن أهم النصائح والإرشادات التي يجب متابعتها بشأن تغذية الاطفال الأقل من 16 سنة هو تجنب تقديم المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة و الكافيين لهم مثل الشاي والقهوة الباردة التي اصبحت منتشرة الآن بين المراهقين بكثرة لأنها تسبب خطورة شديدة على صحة الطفل لإحتوائها على نسبة سكر عالية قد تتسبب في هشاشة العظام وآلام المفاصل. كما تسبب هذه المشروبات الأرق وقلة النوم والسهر طوال الليل بالإضافة للسمنة وزيادة الوزن .

وينصح خبراء التغذية بضرورة الابتعاد عن هذه المشروبات تمامًا خصوصا في المناسبات الخاصة والاحتفالات واللقاءات الاجتماعية واستبدالها بعصائر الفواكه الطبيعية مثل عصير البرتقال الذي يحتوي على فيتامين سي وعصير التفاح الغني بمضادات الأكسدة والتي تعزز من صحة الطفل.

