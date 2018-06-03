مضغ العلكة أثناء المشي يساعد على حرق المزيد من السعرات الحرارية!

مضغ العلكة أثناء المشي قد يساعدك على حرق دهون الوجه أيضاً

لا شك أن ممارسة التمارين الرياضية واتباع نظام غذائي سليم هما أفضل طريقة لتحقيق وزن صحي. لكن في بعض الأحيان ، بعض الخطوات الصغيرة قد تساعدك على تسريع خطتك لفقدان الوزن ومضغ العلكة أثناء المشي قد تكون واحدة منها ، وفقا لدراسة جديدة.

أظهرت دراسة صغيرة أجريت في اليابان وعرضت في المؤتمر الطبي في أوروبا أن مضغ العلكة أثناء المشي قد يساعدك على حرق مزيد من السعرات الحرارية ، وبالتالي يساعدك على إنقاص الوزن.

ضمت الدراسة 46 مشاركًا من الرجال والنساء الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و 69 عامًا وقراءات مؤشر كتلة الجسم بين 22 و 30. كل هؤلاء كانوا يمضغون العلكة بشكل منتظم ، أكثر من مرة واحدة في الأسبوع.

تم تقسيم هؤلاء الناس إلى مجموعتين. المجموعة الأولى مضغت علكتين كل يوم لمدة 15 يوما. والمجموعة الثانية تناولت العلكة المنقوعة في الماء ، من دون قاعدة العلكة ثم مشت لمدة 15 دقيقة. تم قياس معدلات ضربات القلب وسرعات المشي لحساب الطاقة والحرق.

المشي بالتأكيد يجعلك تحرق السعرات الحرارية. لكن وجد أن الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 40 عاما يحرقون سعرين حراريين إضافيين في الدقيقة اذا كانوا يمضغون العلكة. بينما لم يكن لدى السيدات المشاركات أي تغييرات ملحوظة في زيادة الطاقة.

يقول الخبراء بأن المزيد من الدراسات ضروري لإيجاد الصلة بين مضغ العلكة وحرق السعرات، لذلك لا تركض لشراء العلكة على الفور. ولكن يمكنك تجربة ذلك لأنها لا تسبب أي أضرار أو آثار جانبية.