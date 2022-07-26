مطبخ البوابة: كركند ثيرمادور بالصلصة هذا الكركند المذهل ثيرمادور بسيط بشكل مدهش. تُحشى قشور الكركند بلحم الكركند المطبوخ في صلصة العنب الأبيض الكريمية ، ثم تُغطى بجبنة البارميزان وتُشوى حتى تصبح ذهبية اللون.

مطبخ البوابة: كركند ثيرمادور بالصلصة

المكونات:

1 كركند ثيرمادور / جراد البحر المطبوخ متوسط ​​(1 ½ باوند)

2 ملاعق كبيرة زبدة

1 كراث، مفرومة ناعماً

1 كوب مرق سمك طازج

نصف كوب عنب أبيض

نصف كوب قشطة

½ ملعقة صغيرة خردل إنجليزي ساخن

2 ملاعق كبيرة بقدونس مفروم طازج

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون طازج

ملح وفلفل أسود مطحون طازجًا حسب الرغبة

ربع كوب جبن بارميزان مبشور حديثًا

مطبخ البوابة: كركند ثيرمادور بالصلصة

الطريقة:

الخطوة 1

قطع الكركند إلى نصفين بالطول ، وإزال أي لحم من المخالب والذيل والرأس. يقطع اللحم إلى قطع ويوضع في القشرة.

الخطوة 2

تذوب الزبدة في مقلاة كبيرة على نار متوسطة. يضاف الكراث. يُطهى ويُحرّك حتى يصبح طريًا. يُمزج في مرق السمك والعنب الأبيض والقشدة المزدوجة. يُغلى المزيج ويُطهى حتى ينخفض ​​بمقدار النصف. اخلطي البقدونس وعصير الليمون والخردل والملح والفلفل.

الخطوة 3

سخني شواية الفرن.

الخطوة 4

توضع أنصاف الكركند المحشو في صينية شواء أو صينية خبز. تُسكب الصلصة فوق اللحم وتُرش بجبنة البارميزان.

الخطوة 5

يُشوى في الفرن المسخن مسبقًا حتى يصبح لونه بنياً ذهبياً ، من 3 إلى 4 دقائق. قدميها على الفور.

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