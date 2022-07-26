مطبخ البوابة: كركند ثيرمادور بالصلصة هذا الكركند المذهل ثيرمادور بسيط بشكل مدهش. تُحشى قشور الكركند بلحم الكركند المطبوخ في صلصة العنب الأبيض الكريمية ، ثم تُغطى بجبنة البارميزان وتُشوى حتى تصبح ذهبية اللون.
مطبخ البوابة: كركند ثيرمادور بالصلصة
المكونات:
1 كركند ثيرمادور / جراد البحر المطبوخ متوسط (1 ½ باوند)
2 ملاعق كبيرة زبدة
1 كراث، مفرومة ناعماً
1 كوب مرق سمك طازج
نصف كوب عنب أبيض
نصف كوب قشطة
½ ملعقة صغيرة خردل إنجليزي ساخن
2 ملاعق كبيرة بقدونس مفروم طازج
1 ملعقة كبيرة عصير ليمون طازج
ملح وفلفل أسود مطحون طازجًا حسب الرغبة
ربع كوب جبن بارميزان مبشور حديثًا
مطبخ البوابة: كركند ثيرمادور بالصلصة
الطريقة:
الخطوة 1
قطع الكركند إلى نصفين بالطول ، وإزال أي لحم من المخالب والذيل والرأس. يقطع اللحم إلى قطع ويوضع في القشرة.
الخطوة 2
تذوب الزبدة في مقلاة كبيرة على نار متوسطة. يضاف الكراث. يُطهى ويُحرّك حتى يصبح طريًا. يُمزج في مرق السمك والعنب الأبيض والقشدة المزدوجة. يُغلى المزيج ويُطهى حتى ينخفض بمقدار النصف. اخلطي البقدونس وعصير الليمون والخردل والملح والفلفل.
الخطوة 3
سخني شواية الفرن.
الخطوة 4
توضع أنصاف الكركند المحشو في صينية شواء أو صينية خبز. تُسكب الصلصة فوق اللحم وتُرش بجبنة البارميزان.
الخطوة 5
يُشوى في الفرن المسخن مسبقًا حتى يصبح لونه بنياً ذهبياً ، من 3 إلى 4 دقائق. قدميها على الفور.
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