مطبخ رمضان: شوربة الحريرة، سمك مع الزيتون، وعصير الشمندر

شوربة الحريرة، سمك مع الزيتون، وعصير الشمندر

لا تخلو مائدة رمضان من الشوربة الشهية، تعالوا لنتعلم طريقة صنع الحريرة وهي شوربة غنية من المغرب العربي.

الحريرة المغربية

المقادير:

¼ كيلو لحم غنم مقطع مكعبات صغيرة

125 غ عدس

125 غ حمص منقوع لمدة 12 ساعة وازيلي عنه القشرة

½ كوب كرفس مفروم

½ كوب بقدونس مفروم

½ كوب كزبرة خضراء مفرومة

2 بصلة متوسطة مفرومة

½ كيلو طماطم مفرومة في الخلاط الكهربائي

125غ من الشعيرية الرفيعة جداً

125غ من الدقيق الأبيض يتم خلطه في الخلاط الكهربائي مع كوب ماء

¼ كوب من الزيت

4 لتر ماء

1 ملعقة صغيرة سمن

1 ملعقة صغيرة زنجبيل

1 ملعقة صغيرة فلفل اسود

½ ملعقة صغيرة قرفة

4 ملاعق كبيرة صلصة طماطم

1 ملعقة كبيرة من الملح

الطريقة:

في قدر كبير الحجم ضعي الزيت، ثم اضيفي اللحم، البصل، البقدونس، الكزبرة، الكرفس،

الفلفل الاسود، الزنجبيل، القرفة والملح مع التحريك لمدة 5 دقائق.

اضيفي الطماطم المفرومة واضيفي الحمص، العدس، السمن ومعجون الطماطم ثم ضعي الماء واغلقي الطنجرة لمدة ساعة.

ازيلي الغطاء واتركيها على نار هادئة.

اضيفي الشعيرية والدقيق وحركي جيداً ثم اتركيه على النار لمدة 30 دقيقة اخرى مع التحريك المستمر على نار هادئة، قدّميها

ساخنة.

صينية السمك بالبطاطس والزيتون

المقادير:

1 كيلو سمك بلطي أو دينيس

1 كيلو بطاطس حلقات

3 ورق لورا

4 ملعقة زيتون أسود مخلي

1 ملعقة خل

1 ملعقة كمون ناعم

1 ملعقة عصير ليمون

ليمونة حلقات للتجميل

1 بصلة

الطريقة:

نظّفي السمك جيداً واغسليه بالملح والدقيق ثم اشطفيه بالماء البارد واتركيه في مصفاة للتخلص من الماء.

ابشري البصلة وتبّليها بالملح، الفلفل، الكمون، عصير الليمون والخل، ادعكي السمك من الخارج والداخل بالتتبيلة السابقة.

احضري صينية مدهونة بالزيت وضعي السمك وحوله البطاطس وورق اللورا، زيّني الوجه بالزيتون الاسود.

اسكبي بقية عصير الليمون، البصل وقليل من الماء إذا احتاج الامر.

ادخليها في فرن حار حتى تنضج.

عصير الشمندر "الباربا"

المقادير:

½ كيلو باربا طازج (شمندر)

3 جزر

2 خيار

½ لتر عصير برتقال

سكر حسب الرغبة

الطريقة:

يسلق الشمندر ثم يقطع.

يغسل الجزر و الخيار و يقطعان.

في الخلاط الكهربائي تخلط كل المقادير معا جيدا حتى تمام التجانس و الحصول على خليط سائل.

يوضع العصير في الثلاجة لحين التقديم.

يقدم باردا.