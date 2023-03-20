معايدات عيد الام 2023: أجمل رسائل التهنئة بعيد الأم

البوابة - يصادف عيد الأم في 21 أذار/ مارس من كل عام، وهي مناسبة عالمية يحتفل فيها الجميع وذلك تكريماً لدور الأم الكبير في حياة أفراد أسرتها، فالأم هي كلمة عظيمة صادقة ومعبرة، تهز سفن الإحساس، وتهيج بحار المحبة، وفيما يلي أجمل رسائل وعبارات التهنئة بعيد الأم:

معايدات عيد الام 2023

من أجمل معايدات عيد الام 2023، تهئنة كلها حب ونقاء وإخلاص، إلك يا أغلى الناس، ولقلبك إلي أغلى من الألماس.

الليل له آخر، والعمر له آخر، بس بصراحة بصراحة حبك ما له آخر، أحبك يا أمي الغالية وكل عام وأنت بخير.

أمي حبيبتي لك مني أجمل الأمنيات، وأصدق الدعوات بأن تظلي بخير يا سيدة السيدات وأغلى البشر.

اليوم عيد ميلاد حبيبتي وعمري "أمي"، في هذا اليوم العظيم ولدت امراة جميلة جداً ناعمة ورقيقة، فكل عام وأنت الأجمل والأغلى.

من غيرك يا أمي تعتبر حياتي بلا طعم وبلا لون، ربي يديمك يا سكّر وأجمل عاطفة بالكون.

من أفضل معايدات عيد الام 2023 لو كان عندي أكوامٌ من الهموم والأحزان بين حضنك كل شيء بيهون، فكل عام وأنت بألف خير.

الأم كلمة لها معني كثيرة، الأم هي من تحيا وتعيش من أجل بناء أسرة متماسكة مترابطة، هي من تظهر كنورٍ مضيء في الظلمات لترشدنا إلى طريق صحيح، وتسهر مثل القمر إن أصابنا مكروه أو علة في ليالي الألم، وتكون كالمقص الذي يقطع أشواك الجرح والأذى من ربيع العمر.

أمي حياتي إنتِ حبك عن جميع الناس غير، أبعث لكِ أجمل تهاني مع أجمل طير، ينغملك ويقول لكِ كل عام وإنتِ بألف ألف خير يلي بوجودك بيننا على طول يعم الخير والسلام.

عبارات بمناسبة عيد الأم 2023

أدامكِ الله لنا فرحاً وسعادة في كل السنين أمي غاليتي، كل عيد أم وكل السنين وأنتِ الحياة.

أمي الحبيبة،أمي الغالية، بعرف إنك أحلى من السكر وألذ من الكعك، عيد أم سعيد عليكِ يا أغلى مخلوق بالدنيا.

تهئنة كلها حب وإخلاص، إلك يا أغلى الناس، ولقلبك إلي أغلى من الألماس.

أنساكِ يا أمي بأحلى الأعياد، عيدكِ يا أمي هو سعادة وفرحة كل من في الوجود.

يا أم الدنيا يا حبيبة القلب والنبض، بتمنى لك كل السعادة والحب في يومك الخاص، عيد أم سعيد.

عيد الأم 2023 هو عيد الفرحة عيد السعادة عيد الرضى وعيد الأعياد كل عام وأنتِ الأغلى والأحلى يا أمي.

أظنها لا تريد عيوننا، أو نفديها بأعمارنا، فهي أرحم بنا من أنفسنا، ولكنها تريد منا احترام وطاعة لأوامرها، وتقدير، وإعطائها حقوقها من رعاية وعطف ورحمة، فكل عام وأنتِ بألف ألف خير.

من أجمل عبارات عيد الأم 2023، من خديكِ تنجمُ كل الأزهار والورود وتتفتح كل الورود، ما يحرمني منكِ أمي الغالية وعسى عيدكِ مبارك يا زهرتي.

أمي عهد علي أن أحبك بكل قلبك وروحك، وأن أطيعك بكل جهدي، وأن أدعو لك بكل إيماني فمن سواك يستحق كل هذا يا ملاكي؟ كل عام وأنتِ الأجمل.

في عيد الأم 2023 كل عام وأنتِ أجمل وأحلى جنة تسكنني وكل عام وأنتِ أطهر قلب يغمرني، كل عام وانتِ أروع شي في الحياة وأروع عيد احتفل به في كل عام.

الأم هي من تحيا وتعيش من أجل بناء أسرة متحابة متماسكة مترابطة.

الأم هي نورٍ مضيء في الظلمات ترشدنا إلى طريق صحيح، الأم تسهر كالقمر إن أصابنا مكروه أو علة في ليالي الألم، وتكون كالمقص الذي يقطع أشواك الجرح والأذى من ربيع العمر.

أمي إنتِ حبك عن جميع الناس غير، أبعث لكِ أجمل الرسائل تهاني وكل عام وإنتِ بألف خير يلي بوجودك بيننا على طول يعم الخير والمحبة.

بمناسبة عيد الأم 2023، بدي أشكرك على كل شيء يا ماما يا حبيبتي، بتحبينا وبتهتمي فينا وبتدعي لنا، عيد الأم سعيد لأغلى أم في الدنيا.

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