7 معدات رياضية منزلية مفيدة.. عليك شراءها حالًا!

السجادة الجلد ضرورية أثناء ممارسة رياضة الضغط وتمارين البطن

إذا كنت من محبي ممارسة الرياضة وتمارين اللياقة البدنية، ولكنك لا تملك الوقت الكافي للذهاب إلى النادي الرياضي، فما زال عليك الاهتمام بلياقتك البدنية والحفاظ على مستوى قوتك ورشاقتك.

هنالك العديد من التمارين التي يمكنك القيام بها في المنزل دون أي معدات، ولكن، هذه التدريبات وحدها ليست كافية. فها هي قائمة نشرها موقع: "Health" بأهم المعدات التي عليك امتلاكها في منزلك لممارسة تمارينك المفضلة والناجعة.

1- أثقال الحديد الصغيرة: المعروفة أيضاً بـ "الدامبلز". يجب أن يكون فى منزلك اﻷثقال التى تزن 2 و3 و5 كيلواغرامات. وهي مناسبة لتمارين الأذرع والبطن والظهر. اشتري الأثقال المصنوعة من "الكاوتش"، فهي آمنة أكثر من الحديد.

2- الكرة الهوائية الكبيرة: لابد أن تكون موجودة فى منزلك، حتى تساعدك فى تمارين الظهر والايروبيكس.

3- قفز الحبل: تعتبر رياضة النط بالحبل من أفضل وأرخص الرياضات التي يمكنك ممارستها في المنزل وفي الهواء الطلق، وهي ليست مجرد رياضة فحسب، بل لها فوائد عدة. تعمل رياضة نط الحبل على حرق كمية كبيرة من السعرات الحرارية وتمنع تراكم الدهون في الجسم، وعلى شد عضلات الظهر والبطن. فإن ممارسة هذه الرياضة لخمسة عشر دقيقة كافية لحرق 200 سعرة حرارية، أي ما يعادل ساعة من رياضة المشي ونصف ساعة من رياضة الجري، وهي تغنيك عن الاشتراك بالنوادي الرياضية لتحصل على جسم رشيق مشدود وخالٍ من الدهون المتراكمة. يكفي أن تملك الحبل الخاص بهذه الرياضة لتبدأ فوراً في أي مكان وأي وقت تريد .

4- اليبتيكال ترينر Elliptical Trainer: هي آلة تمرين بيضوية، تعمل بحركة إهليجية، وهي من الرياضات الهوائية، تعمل على شد الجسم من الترهلات، وتقوي عضلات البطن والظهر والأرداف والقلب. وتعتمد التمارين على هذه الآلة على قوة الدفع والسرعة لنتيجة أفضل، وتعتبر من أكثر الآلات حرقاً للسعرات الحرارية بخاصة في الجزء الأسفل من الجسم .

5- ريكمبنت بايك أو دراجة الجلوس: مزودة بمقعد ومسند للظهر لتوفير راحة أكبر أثناء ممارسة الرياضة، تساعد في تقوية عضلات الظهر والأرداف، وتقلل من الضغط على الركبتين مقارنة بالدراجة العادية، تعمل على تنشيط القلب والأوعية الدموية، وهي مثالية للأشخاص الذين يعانون من الوزن الثقيل.

6- السجادة الجلد: التي تستخدم في النادي عند ممارسة الرياضة، وهي ضرورية أثناء ممارسة رياضة الضغط وتمارين البطن وغيرها، حتي لا تنزلق يدك على السيراميك أو خشونة السجاد.

7- الدراجة الثابتة: هي من أكثر الأجهزة الرياضية انتشاراً، وتعتبر أرخص من باقي الأجهزة الرياضية، وتستخدم للرياضات الهوائية. تعمل على تنشيط الجسم وتحافظ على لياقته، وتنشط القلب، وهي مثالية لتقوية عضلات البطن والظهر والأرداف

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