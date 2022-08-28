معدل دقات القلب الطبيعي حسب العمر هو عبارة عن مقياس لمدى سرعة ضربات القلب وهو أيضًا مؤشر مهم للصحة الجيدة للإنسان، سيحاول الطبيب دائمًا أن يقيس معدل ضربات القلب كلما قمت بزيارته لإجراء أي فحص صحي روتيني أو لأي مشكلة متعلقة بالصحة، ويعد معدل ضربات القلب أحد أهم العلامات الحيوية المهمة لصحة جسدك، حيث تختلف سرعة ضربات القلب نتيجة النشاط البدني للجسم والشعور بالخطر والتهديد والتأثيرات العاطفية، في حين أن معدل ضربات القلب الطبيعي حسب العمر قد لا يؤكد خلو جسمك من مشاكل صحية أخرى، إلا أنه يعد معيار مفيد ومهم لتحديد مجموعة من مشكلات صحية قد تتعرض لها.

تعريف معدل دقات القلب الطبيعية حسب العمر

معدل دقات القلب الطبيعي حسب العمر، هو عدد ضربات القلب في الدقيقة، ويمد القلب الجسم بالكمية التي يحتاجها من الدم بمعدل مناسب لكل نشاط من أنشطة الجسم في أي الوقت مثلا، الخوف والمفاجأة يؤديان إلى إفراز الجسم لمادة الأدرينالين، وبالتالي تحدث زيادة في معدل ضربات القلب، هذا يجعل الجسم جاهز لكي يستخدم مزيد من الدم والأكسجين لكي يواجه الموقف.

غالبًا ما يتم الخطأ بين نبض القلب ومعدل ضربات القلب الطبيعي حسب العمر، ولكن الصحيح أن معدل دقات القلب تشير إلى كم مرة في الدقيقة تتوسع فيها شرايين الجسم وتنقبض طبقا لعمل ضخ الدم من القلب، ويكون معدل نبض القلب متساوي مع ضربات القلب، حيث تؤدي انقباضات القلب إلى ارتفاع ضغط الدم في الشرايين مما يؤدي إلى نبضة يشعر بها الفرد، وبالتالي، فإن قياس نبض القلب له علاقة مباشرة بمعدل عدد ضربات القلب الطبيعية حسب العمر.

معلومات عن معدل ضربات القلب الطبيعي حسب العمر

بعد أن يتخطى الفرد سن العاشرة، يجب أن يتراوح معدل ضربات قلبه بين 60 و100 نبضة / دقيقة أثناء فترة الراحة، ولا يعد معدل دقات القلب الطبيعي حسب العمر أمر مهم فقط، بل إن عملية انتظام ضربات القلب مهمة أيضًا، ويمكن أن يكون عدم انتظام ضربات القلب إشارة على وجود خطر على القلب، ويمكن أن تساعدك مراقبة معدل نبضات القلب في الوقاية من مضاعفات أمراض القلب.

افحص معدل ضربات قلبك بنفسك

بينما يتم فحص معدل ضربات القلب الطبيعي حسب العمر من قبل الطبيب، يمكن لأي فرد قياس معدل ضربات القلب، بمساعدة الإصبع الأوسط والسبابة، يجب أولاً الشعور والقيام بتحديد مكان النبض في أي من المواقع التالية:

رسغ اليد

الجانب الداخلي من الكوع

قاعدة إصبع القدم

جانب رقبتك

المعصم هو أكثر مكان يستخدم لقياس معدل دقات القلب الطبيعي حسب العمر وهو ملائم جدا لكي تتحقق من معدل دقات قلبك، بمجرد أن يتم تحديد النبض على المعصم، عليك ان تضغط عليه برفق لمدة دقيقة كاملة وقم بعد نبضاتك، هذه هي الطريقة الأكثر انتشارا والتي ستعرف بها معدل ضربات القلب حسب العمر في الدقيقة.

عدد ضربات القلب الطبيعية حسب العمر

يختلف معدل دقات القلب الطبيعي حسب العمر من فرد لآخر، ويعتمد على نوعية العمل البدني الذي يبذله كل شخص، يوجد أدناه معدلات عدد ضربات القلب الطبيعية حسب العمر.

هل يختلف عدد نبضات القلب بين الأشخاص حسب أعمارهم؟

يتفاوت معدل دقات القلب الطبيعي حسب العمر، ويعتمد على عوامل مثل العمر والصحة، كلما كان الفرد أصغر سنًا، كلما ارتفع معدل ضربات قلبه، ومن الجدير بالذكر أنّ هذه المعدلات نبضات القلب قد تختلف على حسب الحالة المزاجية، ويمكن تقسيم معدل نبضات القلب الطبيعي حسب العمر كما يلي:

حديثي الولادة 100-160 (نبضة في الدقيقة).

0-5 شهور 90-150 (نبضة في الدقيقة).

6-12 شهرًا 80-140 (نبضة في الدقيقة).

1-3 سنوات 80-130 (نبضة في الدقيقة).

3-5 سنوات 80-120 (نبضة في الدقيقة).

6-10 سنوات 70-110 (نبضة في الدقيقة).

11-14 سنة 60-105 (نبضة في الدقيقة).

15 -20 سنة 60-100 (نبضة في الدقيقة).

25 -30 سنة 100-165 (نبضة في الدقيقة).

35 -40 سنة 95 -155 (نبضة في الدقيقة).

45 -50 سنة 85 -145 (نبضة في الدقيقة).

55 -60 سنة 83 -138 (نبضة في الدقيقة).

65 -70 سنة 75 -130 (نبضة في الدقيقة).

متى تكون ضربات القلب مخيفة؟

قبل أن تقلق بشأن معدل ضربات القلب، من المهم أن تعرف أن هناك أشياء يمكنها زيادة أو خفض معدل دقات القلب الطبيعي حسب العمر وهي:

تناول القهوة أو التدخين.

الشعور بالخوف أو التوتر.

إذا كان الجو حارًا ورطبًا.

السمنة المفرطة.

إذا كان الفرد يتناول أدوية معينة تؤدي لزيادة ضربات القلب.

ولكن هناك حالات مخيفة لمعدل نبضات القلب الطبيعي حسب العمر قد تذهب بك إلى غرفة طوارئ المستشفى وهي:

إذا كان معدل ضربات القلب باستمرار أعلى من 100 نبضة في الدقيقة وواجهتك إحدى الأعراض التالية:

ألم في الصدر.

انزعاج شديد وغير متوقع مع ضيق في التنفس.

تعرق.

غثيان.

ضعف.

ألم في الصدر من نوع الذبحة الصدرية ويستمر لمدة ولا يختفي بالراحة.

ضيق في التنفس يستمر حتى بعد الراحة.

ضعف مفاجئ أو شلل في الذراع أو الساق.

ظهور صداع شديد مفاجئ.

دوخة.

الإغماء وفقدان الوعي.

إذا كان القلب ينبض بطريقة غير منتظمة وبشكل متكرر.

ويوجد عوامل تؤثر على نبضات القلب والتي قد تزيد من معدل دقات القلب الطبيعي حسب العمر، ويمكن تحسين حالتها عن طريق العلاج، مثل، اضطراب الغدة الدرقية، وانخفاض مستوى الهيموجلوبين في الدم (فقر الدم).

يعد متابعة معدل دقات القلب الطبيعي حسب العمر، من أبسط طرق الحفاظ على صحتك، إنها أيضًا طريقة فعالة لكي تكتشف مشكلاتك الصحية مبكرًا، والأهم من ذلك، أن فهم معدل ضربات القلب الطبيعي حسب العمر، يمكن الإنسان من تحقيق أقصى استفادة من نشاطه الصحي والاعتناء بنفسه جيدًا.

بعض الأسئلة الشائعة حول معدل دقات القلب الطبيعي حسب العمر.

ماذا أفعل إذا كنت قلقًا بشأن معدل ضربات القلب؟

إذا كانت لدى الشخص أية مخاوف بشأن معدل ضربات القلب الطبيعي حسب العمر، فيجب عليه التحدث إلى الطبيب، إنه أفضل شخص يمكنه تقديم المساعدة، وتشمل الأمور التي يجب أن يتحدث بها الشخص إلى طبيبه حول معدل ضربات القلب كما يلي:

معدل ضربات القلب أثناء الراحة (سريع جدًا أو بطيء جدًا).

ضربات قلب متخطية أو غير منتظمة.

الشعور بالاهتزاز عند قياس النبض.

إذا كنت تعاني من خفقان القلب.

يجب أيضًا مراجعة الطبيب مرة واحدة على الأقل سنويا، لإجراء فحص دوري، وهي الطريقة التي يمكن من خلالها اكتشاف مشكلات القلب مبكرًا والقدرة على علاجها.

هل نبض القلب 110 طبيعي؟

عندما يكون لدى الفرد تسارع في معدل ضربات القلب، فإن القلب ينبض أسرع مما ينبغي لبضع ثوان إلى بضع ساعات، عادة يكون معدل دقات القلب الطبيعي حسب العمر من 60 إلى 100 نبضة في الدقيقة عندما لا يكون الفرد نشيط.

عندما ينبض القلب أكثر من ذلك، فهذا يعني وجود عدم انتظام في دقات القلب، نظرًا لأن القلب ينبض كثيرًا، فلن يكون هناك وقت كافي ليمتلئ القلب بالدم بين كل نبضة، وقد يكون هذا الأمر خطير جدا إذا فقد القلب القدرة على إمداد خلايا الجسم بالدم الكافي.

هل ضربات القلب 90 طبيعي؟

غالبًا ما يُقاس معدل دقات القلب حسب العمر عندما يكون الفرد مسترخيًا، بالنسبة للبالغين، يتراوح معدل ضربات القلب الطبيعي في أوقات الراحة بين 60 و100 نبضة / دقيقة، يمكن أن يكون معدل ضربات القلب الطبيعي للطفل في وقت الراحة أعلى من معدل ضربات القلب عند البالغ، اعتمادًا على العمر.

عندما يكون معدل ضربات القلب الطبيعي حسب العمر بطيء، يُشار إليه باسم مرض بطء القلب، ويُعرَّف عادةً على أن ضربات قلب الإنسان أقل من 60 نبضة / دقيقة، وبالنسبة للشخص الذي يمارس رياضة بانتظام، فإن معدل ضربات القلب الطبيعي حسب العمر الذي يقل عن 60 نبضة / دقيقة أمر طبيعي، وقد تتضمن بعض الأسباب المحتملة لحدوث بطء في ضربات القلب ما يلي:

الآثار الجانبية للأدوية.

توقف التنفس أثناء النوم.

كبر السن.

قد لا تحتاج حالة بطء ضربات القلب إلى علاج، وغالبا ما تكون بعض حالات الإنسان الصحية الأساسية هي المحدد لمعدل ضربات القلب، إذا كان الشخص صاحب تاريخ مع أمراض القلب ولاحظ تقلب في معدل ضربات قلبه، فيجب عليه الذهاب إلى الطبيب سريعا.

هل نبض القلب 140 طبيعي؟

ارتفاع معدل دقات القلب الطبيعي حسب العمر، يُطلق عليه اسم حالة عدم انتظام دقات القلب، وبالنسبة للشخص البالغ، يتم تعريف معدل ضربات القلب الطبيعي حسب العمر الذي ينبض بسرعة على أنه ينبض أعلى من 100 نبضة / دقيقة، ولكن قد يعتمد أيضًا على عمر الشخص وصحته العامة.

هناك عدة أنواع من تسارع دقات القلب، مثل:

حالة صحية أساسية للجسم.

القلق.

التوتر.

استخدام الكافيين بكميات كبيرة.

فقر الدم.

مشاكل هرمونية.

الإصابة بالحُمى.

تمرين مكثف أو شاق.

نشاط بدني مرهق.

آثار جانبية للأدوية

التدخين.

هل دقات القلب 104 طبيعي؟

إذا لم تشعر بخفقان قلبك، ولا تشعر بأي نغزة في صدرك ولا تعرف أي معلومات عن أسباب نغزات القلب، ولم تشعر بضيق في التنفس، والملف الشخصي الخاص بالغدة الدرقية خاصتك طبيعي، فلا داعي للقلق فأنت بخير تماما، حتى لو كان نتيجة رسم القلب خاصتك غير طبيعية مع 104 نبضة/ دقيقة، هذا طبيعي حيث يختلف معدل ضربات القلب الطبيعي حسب العمر باختلاف الحالة النفسية والعقلية. لذا استرخي.

يمكن أن يختلف معدل دقات القلب الطبيعي حسب العمر أثناء الراحة بين الأشخاص، ويمكن أن يتأثر بمجموعة مختلفة ومتنوعة من العوامل، حيث يتغير معدل ضربات القلب الطبيعي أثناء الراحة بين شخص بالغ ولا يمارس الرياضة وشخص بالغ ولكن يمارس الرياضة باستمرار، ولكن إذا كنت تعاني من معدل ضربات قلب مرتفعة جدًا أو منخفضة جدًا وبشكل مستمر، فيجب عليك تحديد موعد مع طبيبك، حيث توجد أسباب متنوعة لحدوث ذلك، شرحناها لك في هذه المقالة، وإذا كان لديك أي استفسار شاركنا به في التعليقات فهذا يسعدنا.