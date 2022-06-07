خطوات من أجل معرفة إن كنت حاملاً عن طريق الملح يوجد الكثير من الطرق للكشف عن الحمل في المنزل من أشهرهذه الطرق هو فحص الحمل بالملح، ويعتبر هذا الفحص من أكثر الطرق الشعبية للكشف عن الحمل قبل موعد الحيض الشهري، فقط عليك أن تتعلمي كيفية الفحص بالطريقة الصحية.

تتعدد في أيامنا هذه الطرق المنزلية التي يمكنك الإعتماد عليها من أجل كشف الحمل. فهل تعلمين كيفية استخدام الملح لهذه الغاية؟ موقع صحتي يقدم لك الخطوات التي يجب أن تتبعيها من أجل معرفة إن كنت حاملا عن طريق الملح.

كيفية عمل اختبار الملح

كيفية عمل اختبار الملح حيث يختلف بول المرأة الحامل عن غيرها وذلك بسبب خصائصه التي تتفاعل مع عدد من المركبات ومن اهم تلك المركبات الملح، كما ان الاختبارات المباعة بالصيدلية قد تكون غير دقيقة بالمقارنة بالاختبارات الطبيعية.

ويفضل عند عمل اختبار الملح بعد انقطاع الدورة الشهرية بثلاثة أيام تقريباً لكي يبدأ هرمون الحمل بالتغير بالدم ويكون الاختبار بعد الاستيقاظ في الصباح وقبل تناول الطعام أو الشراب.



وايضاً يا عزيزتي الحامل للقيام بإختبار الحمل بالملح، على السيدة أن تقوم بإحضار كوب زجاجي شفاف ثم تقوم بوضع الملح أسفل الكوب وتقوم بسكب البول بالكأس مع الانتظار لثواني قليلة.



ولكن في حال وجود حمل أو لا سوف يحدث فوار ورغوة

في حال وجود الحمل تكون الرغوة والفوار أكبر، وتبدأ الرغوة بالزوال بشكل تدريجي حتى تبقى هناك رغوة. وفي حالة الحمل يتحول البول إلى اللون الاصفر الداكن.



في حال عدم حدوث الحمل ابداً تكون الرغوة والفوار أقل ولا تظل هناك رغوة وتتحول إلى فقاعات غاز، وفي حال عدم حدوث الحمل يظل لون البول ابيض شفاف.

نسبة نجاح تحليل الحمل بالملح

نسبة نجاح تحليل الحمل بالملح لذلك عليك أن تعلمي أن الطريقة نتيجتها غير مضمونة بنسبة كبيرة، لذلك يجب ألا تعتمدي عليها يا عزيزتي وتهملي اللجوء الى الفحوصات الطبية الضرورية للتأكد من صحة حملك.

الملح لكشف وتحليل الحمل

الملح لكشف وتحليل الحمل وذلك بإضافة كمية جيدة من الملح ثم يترك البول بعد خلطه بالملح لعدة دقائق، ولكن في حال لم يتغير شكل البول في الكوب فلم يتعكر أو يتكتل فلا يوجد حمل أي أن النتيجة سلبية، وفي حال تغير البول بحيث يصبح مثل الحليب تقريباً وظهور تكتلات في السائل فهذا يدل على حدوث الحمل.

أعراض الحمل عن طريقة الملح

ألم في أسفل الظهر.

امتلاء البطن بالغازات.

الشعور بالانتفاخ.

الإمساك

احتقان الثديين.

التبول المتكرر

غياب الدورة الشهرية

التوتر.

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