معرفة نبض الجنين باليد هل هذا ممكن أم أسطورة

الحس الطبي الموجود لدى المرأة يكون في أعلى درجاته أثناء الحمل، فتجدها تارة تدعي معرفة نبض الجنين باليد ومرة أخرى تستطيع الجزم بنوع الجنين من خلال نبض السرة، تمهلي قليلًا أيتها الطبيبة الفذة، سنخبرك بكل دقة طرق قياس نبض الجنين، وأهم العلامات التي تدل على الفرق بين نبض الجنين ونبض البطن، فإن أصبتِ وتأكدتِ من صحة آراءك الطبية سيتم منحك لقب خبيرة الحمل الأولى.

طرق الكشف على نبض الجنين بالمواعيد

يمكن أن تختلف علامات دقات قلب الجنين اعتمادًا على وجودك في أي فترة من الحمل، إليكِ بعض العلامات العامة التي تشير إلى أنك قد تكونين قادرة على اكتشاف ضربات قلب الجنين:

1- السونار

يمكن الكشف عن نبضات قلب الجنين عن طريق الموجات فوق الصوتية في وقت مبكر من 5.5 إلى 6 أسابيع من الحمل، حيث يتم ذلك عادةً أثناء التصوير بالموجات فوق الصوتية عبر المهبل، مما يسمح للطبيب بإلقاء نظرة فاحصة على الرحم والجنين.

2- الدوبلر

استخدام جهاز دوبلر هو جهاز أدق يعمل أيضًا بتقنية الموجات فوق الصوتية يمكن استخدامه للاستماع إلى نبضات قلب الجنين، يمكن القيام بذلك في وقت مبكر من 6 إلى 7 أسابيع من الحمل، ولكن قد يكون من الصعب سماع دقات القلب في هذه المرحلة المبكرة.

3- دوبلر منزلي

جهاز دوبلر الجنين المنزلي المطور متاح للشراء عبر الإنترنت وفي بعض المتاجر، حيث يمكن استخدام هذه الأجهزة للاستماع إلى نبضات قلب الجنين في المنزل، لكنها ليست حساسة مثل جهاز دوبلر الذي يستخدمه أخصائي الرعاية الصحية.

تجدر الإشارة إلى أن الشهور الأولى من الصعب تحديد ومعرفة نبض الجنين من تلقاء نفسك، لكن إن كنتِ في فترة الحمل الوسطى فمن المؤكد أنكِ تبدئين في الشعور بحركة الجنين في حوالي 16 إلى 20 أسبوعًا من الحمل، غالبًا ما توصف هذه الحركة بأنها رفرفة أو إحساس خفيف، ويمكن سماع نبض الجنين ببعض المعدات والأجهزة الطبية، لكن مع تقدم حملك وصولاً إلى شهور الحمل الأخيرة التي يظهر النبض فيها بشكل واضح ومحدد، ستشعرين بحركة أقوى وأكثر انتظامًا وتستطيعين معرفة نبض الجنين باليد.

معرفة نبض الجنين في المنزل في الشهر الثاني

لا يمكن معرفة نبض الجنين في المنزل في الشهر الثاني، وعادة ما يكون نبض قلب الجنين ضعيفًا جدًا بحيث لا يمكن اكتشافه باستخدام دوبلر منزلي، وعلاوة على ذلك لن يتمكن معظم الأطباء من اكتشاف ضربات قلب الجنين باستخدام الدوبلر حتى حوالي 10-12 أسبوعًا من الحمل، لكن بعد هذا التاريخ بشكل محدد الشهر الرابع والخامس تستطيعين توجيه التساؤل حول كيف أعرف أن الجنين فيه نبض في البيت فمع تقدم مراحل الحمل ستشعرين بتلك النبضات، فهي ليست عملية وليدة اللحظة بل هي مراحل نمو يتدرج فيها الجنين إلى أن يصل للاكتمال.

مكان نبض الجنين

يعتمد موقع الشعور بنبض الجنين على مدى تقدمك في الحمل وخاصة إذا كنتِ تبحثين عن موعد معرفة نبض الجنين باليد إليكِ تصنيف كل فترة زمنية على حد سواء:

بين 10 و12 أسبوعًا، قد تتمكن من الشعور بنبض قلب الجنين باستخدام جهاز دوبلر في أسفل بطنك بالقرب من عظم العانة.

بين الأسبوعين 16 و20، قد تتمكنين من الشعور بدقات قلب الجنين عن وضع يدكِ على بطنك لكن يجب مقابلة المنطقة التي يوجد بها ظهر الطفل.

بعد 20 أسبوع من الحمل، قد تتمكنين من الشعور بدقات قلب الجنين بيدكِ على بطنك في أي مكان حول الطفل.

يجب ملاحظة أنه ليس كل الحوامل قادرات على الشعور بضربات قلب الجنين في نفس الوقت، قد تتمكن بعض النساء من الشعور به في وقت مبكر يصل إلى 10 أسابيع، بينما قد لا تتمكن أخريات من الشعور به حتى وقت لاحق من الحمل، وأيضًا قد يتدخل في ذلك حالة الجنين الصحية إن كان يعاني من اضطراب ما في القلب أو النبض، كما أن عدد الأجنة في الرحم في حال الحمل بتوأم ثنائي أو ثلاثي قد تشعر الحامل بحدة النبض مبكرًا.

نصائح لتحسس نبضات قلب الجنين بشكل أقوى

إذا كنتِ غير قادرة على معرفة نبض الجنين باليد فلا داعي للقلق، لا يزال نبض قلب طفلك ضعيفًا للغاية بحيث لا يمكن الشعور به، ولكن إذا رغبتِ في تجربة ذلك الشعور فيمكنك فعل الخطوات التالية:

استلق على ظهرك مع ثني ركبتيك.

ضع يديك على بطنك على إحدى جانبي السرة.

حركي يديك ببطء حتى تجدين المنطقة التي يكون فيها نبض القلب هو الأقوى.

قد تشعرين بإحساس خافت بالرفرفة.

تحلي بالصبر والمثابرة؛ فقد يستغرق الأمر بعض الوقت للعثور على نبضات القلب.

ما هو الفرق بين نبض الجنين ونبض البطن

نجيب عن تساؤل كيف أعرف اني حامل عن طريق النبض من خلال معرفة الفرق الرئيسي بين نبض الجنين ونبض البطن هو موقع ضربات القلب، حيث أن نبض الجنين هو نبض قلب الجنين، ويمكن اكتشافه من خلال الاستماع إلى نبضات القلب من خلال بطن الأم، أما النبض البطني هو نبض قلب الأم، ويمكن اكتشافه عن طريق ملامسة بطن الأم، فيما يلي بعض النقاط التي تلخص الاختلافات الرئيسية بين نبض الجنين ونبض البطن:

1- نبض الجنين

مكان النبض داخل الجنين وتشعرين به بالقرب من عظم العانة، والإيقاع يكون منتظم، بينما تكون حدة النبض بشكل خافت وضعيف، ويتراوح المعدل الطبيعي من 110-160 نبضة في الدقيقة.

2- نبض البطن

مكان النبض داخل الأم وتشعر به في مراكز البطن القوية، والإيقاع قد يكون منتظم وغير منتظم، بينما تكون شدة النبض قوية، ويتراوح المعدل الطبيعي لعدد دقات القلب من 60 - 100 نبضة في الدقيقة.

يجب أن نلاحظ أن معرفة نبض الجنين باليد والتفرقة بين نبض البطن للأم قد يكون من الصعب أحيانًا التمييز فيما بينهم، خاصة في المراحل المبكرة من الحمل، إذا كنت غير متأكدة أن ما تشعرين به هو نبض الجنين أو نبض البطن، أو أنك تشعرين باختلاف معدل ضربات قلب الجنين على مدار اليوم، وإذا لاحظت أي تغيرات في ضربات قلب طفلك، مثل زيادة أو نقصان مفاجئ في المعدل، أو عدم انتظام ضربات القلب؛ فمن الأفضل التحدث إلى طبيبك أثناء المتابعة الدورية لاستشارته في ذلك وتقييم صحة جنينك.

طرق سماع نبض الجنين في المنزل

هناك عدة طرق لسماع دقات قلب الجنين في المنزل، ولكن يجب التنويه أن بعض تلك الطرق قد تحمل ادعاء كاذب ومضللة عن حقيقة سماع نبض الجنين مثل التطبيقات الذكية المنتشرة على المتاجر الإلكترونية التابعة لأنظمة الهواتف النقالة، والبعض الآخر من الأجهزة تكون مكلفة ومرتفعة الثمن للغاية، وفيما يلي بعض الطرق الأكثر شيوعًا:

1- قرن بينارد

جهاز تقليدي تم تطويره إلى أن وصل إلى جهاز متطور يمكن أن تستخدميه بكل سهولة هو جهاز يتم حمله باليد يستخدم الموجات الصوتية لتضخيم ضربات قلب الجنين، لكن هذه الطريقة أقل حساسية من دوبلر الجنين.

2- سماعة الطبيب

يمكن استخدام سماعة الطبيب في المنزل للاستماع إلى نبضات قلب الجنين، ولكنها ليست حساسة مثل دوبلر الجنين أو قرن بينارد، والطبيب بسبب خبرته يستطيع التمييز والتفرقة بين نبض الأم ونبض الجنين، وتحديد ذلك يتم في شهور الحمل المتقدمة للغاية.

3- تطبيقات الأجهزة المحمولة

هناك العديد من تطبيقات الأجهزة المحمولة التي تدعي أنها قادرة على مساعدتك على سماع دقات قلب الجنين في المنزل، ومع ذلك، فإن هذه التطبيقات ليست موثوقة مثل دوبلر الجنين أو قرن بينارد أو حتى سماعة الطبيب.

ختامًا بعد عرضنا المفصل عن معرفة نبض الجنين باليد، وطرق سماع نبض الجنين بالطرق التقليدية والطرق الطبية المضمونة، يجب الإشارة إلى أن الأم الحامل تقع عليها مسؤولية التزود بالمعلومات الطبية الهامة لضمان متابعة تطورات جنينها في المنزل بكل أمان.