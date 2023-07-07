عند التأكد من حمل الأم فإن الأمر الذي يهم الأزواج حينها هو التعرف على نوع الجنين إذا كان ذكر أو أنثى وخاصةً إذا كان الحمل لأول مرة فلا يستطيعون القدرة على تحمل أربعة أشهر أو أكثر لمعرفة جنس الجنين من خلال استخدام إحدى الاختبارات الجنسية أو جهاز السونار، لذلك نجد أن الكثير يعتمدون على بعض الطرق المنزلية المتوارثة من أمهاتنا منذ القدم للتعرف على نوع الجنين في الثلث الأول من الحمل، ومن خلال هذا المقال سوف نذكر طريقة معرفة نوع الجنين في الشهر الثالث في المنزل.

معرفة نوع الجنين في الشهر الثالث في المنزل

يوجد العديد من طرق معرفة نوع الجنين في الشهر الثالث في المنزل، وفي السطور التالية سوف نتعرف على هذه الطرق وكيفية استخدامها وذلك من أجل معرفة إذا كانت الزوجة حامل في ولد أم فتاة، ولكن يجب عدم الاعتماد كلياً على هذه الطرق لتحديد جنس الجنين لأنها ليست لها أي أساس علمي.

1- معرفة نوع الجنين من خلال تجويف السرة

تُعد هذه الطريقة من الطرق الأكثر شيوعاً التي استخدمتها السيدات قديماً في تحديد نوع الجنين، وفيها يجب على الأم ملاحظة بعض النقاط الهامة التي تساعدها في تحديد جنس الجنين كالآتي:

الخط الموجود ما بين عظم العانة والسرة إذا كان لون هذا الخط فاتح فهذا يُشير إلى أن نوع الجنين أنثى.

إذا كان الخط الذي يمتد ما بين عظمة العانة والسرة ممتد إلى القفص الصدري، وكان لونه أسود فهذا يدل على أن الأم حامل بجنين نوعه ذكر.

2- معرفة نوع الجنين من الوحم

هذه الطريقة من الطرق المتوارثة من أمهاتنا الكبار في السن قديماً حيث أنهم كانوا يمتلكون خبرة قديمة وكبيرة في تحديد نوع الجنين من خلال ظهور علامات الوحم على المرأة الحامل كالتالي:

إذا ظهر على الحامل علامات شديدة للوحم مثل الغثيان والدوخة والقيء فهذا دليل على أنها حامل في أنثى، والسبب في ذلك هو ارتفاع هرمون الحمل في حالة الحمل ببنت.

أما إذا ظهر على السيدة الحامل علامات وحم خفيفة فهذا دليل على أنها حامل في ذكر، والسبب في ذلك هو انخفاض هرمون الحمل في حالة الحمل بولد.

3- معرفة نوع الجنين من شكل البطن

الكثير من النساء الحوامل يراقبون شكل البطن عندما تكبر في الشهور الأولى من الحمل من أجل التعرف على جنس المولود، وفيها يتبين الآتي:

إذا كان شكل البطن كأنه منتفخ ومرتفع إلى الأعلى، فإن هذا دليل على أن الأم حامل في جنين نوعه ولد.

إذا كان شكل البطن غير مرتفع ومنخفض إلى الأمام فإن هذا يُشير على أن المرأة حامل بأنثى.

4- معرفة نوع الجنين من تناول الأطعمة

هذه الطريقة من أشهر الطرق التي كانت تستخدم قديماً في معرفة جنس الجنين في الشهر الثالث في المنزل فكانوا النساء القدامى يعتقدون أن المرأة الحامل إذا اشتهت الأطعمة التي تحتوي على الجبن والسمك واللحوم والرمان والأطعمة المالحة والحارة فإن هذا يدل على أنها حامل بولد، بينما إذا اشتهت الحلويات والسكريات والشوكولاتة فإن هذا دليل على أنها حامل بأنثى.

نسبة نجاح تحديد جنس الجنين في الشهر الثالث من الحمل

إن محاولة معرفة نوع الجنين في الشهر الثالث في المنزل ليس بالأمر السهل، حيث أن نسبة تشخيص جنس الجنين في هذا الشهر تكون ضعيفة جداً، والسبب في ذلك صغر حجم الجنين، كما أن وضع الجنين في رحم الأم يلعب دور كبير جداً في نجاح معرفة نوعه إذا كان ذكر أم أنثى.

لقد أكد الأطباء أنه إذا كان المستقيم المماس للسطح القطني العجزي والمستقيم المماس للوجه البطني للبرعم التناسلي متوازيان، فإن الأم تكون حامل في جنين نوعه أنثى، ولكن إن كانا المستقيمان في وضعية أخرى فهذا يدل على أن المرأة حامل في ذكر، ولذلك يجب الذهاب إلى الطبيب وإجراء تصوير لمنطقة البطن والحوض جيداً بجهاز السونار من أجل التأكد من جنس الجنين.

أعراض في الشهر الثالث من الممكن أن تبين نوع الجنين

يوجد العديد من الأعراض التي تظهر على السيدة الحامل خلال الشهور الأولى من الحمل بجانب الأعراض التي ذكرناها فيما سبق، والتي تساعدنا على معرفة الإجابة الصحيحة على سؤال هل يمكن معرفة نوع الجنين في الشهر الثالث ، ومن أهم هذه العلامات ما يلي:

إذا كان شعر السيدة الحامل يتساقط بغزارة فإن هذا يُشير إلى أنها حامل بأنثى.

تغير لون بول المرأة الحامل ويُصبح أصفر فاتح فإن هذا دليل على أنها حامل بفتاة، ولكن إذا كان لون البول أصفر داكن فإنه يدل على أنها حامل بذكر.

عند زيادة كثافة شعر الساقين عند الزوجة أثناء فترة الحمل فإن هذا دليل على أنها حامل بولد.

في حالة فقدان الزوجة لنضارة وجهها ويصبح شاحب، بالإضافة إلى تحول لون بشرة الوجه إلى الأصفر فإن هذا دليل على أنها حامل بذكر.

إذا كانت الحالة المزاجية للسيدة الحامل جيدة وتشعر بالسعادة في أغلب الوقت فإن هذا دليل على أن نوع الجنين ذكر، بينما إذا كانت الحالة المزاجية غيرة جيدة وتشعر المرأة بالحزن في الكثير من الأوقات فإن هذا دليل على أنها حامل بفتاة.

ومن أفضل الطرق التي تساعد في معرفة نوع الجنين في الشهر الثالث في المنزل هو لون الإفرازات المهبلية، فإذا كان لون الإفرازات المهبلية بيضاء تميل إلى اللون البني فإن هذا يدل على أن الحمل أنثى، وإذا كان لونها أبيض يميل إلى اللون أصفر فإن هذا يِشير إلى أنها حامل بذكر.

طرق منزلية لمعرفة نوع الجنين في الشهر الثالث

الكثير من الزوجات الحوامل يطرحن سؤال عند وصولهم للشهر الثالث وهو كيفية معرفة نوع الجنين في الشهر الثالث في المنزل، وإليكم فيما يلي بعض الطرق المنزلية للتعرف على جنس الجنين في البيت بدون الذهاب إلى الطبيب.

1- بيكربونات الصوديوم لمعرفة نوع الجنين

تعد هذه الطريقة من الطرق القديمة التي تستخدم في معرفة جنس الجنين، وذلك عن طريق أخذ عينة من أول بول في الفترة الصباحية قبل شرب الماء حتى يكون البول مركز، ثم نُضيف عليه كمية مناسبة من بيكربونات الصوديوم فإذا حدث فوران داخل الوعاء فإن هذا يدل على أن المرأة حامل بولد، وإذا حدث العكس فإن المرأة حامل بأنثى.

2- الكلور لتحديد نوع الجنين

وفي هذه الطريقة نأخذ عينة من البول ثم نضع عليها كمية قليلة من الكلور، فإذا ظهر رغوة كثيفة واستمرت لوقت طويل فإن هذا دليل على أنها حامل بولد، وإذا كانت الرغوة خفيفة ولم تستمر إلا فترة قليلة فإن هذا دليل على أنها حامل ببنت.

وأخيراً وبعد أن تعرفنا على الطرق المختلفة التي تُساعدنا في معرفة نوع الجنين في الشهر الثالث في المنزل يجب على الزوجين عدم الاعتماد على هذه الطرق التقليدية لأن الدراسات والأبحاث العلمية أكدت عدم صحتها، فمن الضروري الذهاب إلى الطبيب بشكل دوري أثناء فترة الحمل للاطمئنان على صحة الجنين وصحة الأم.