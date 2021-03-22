معكرونة بالليمون والبقدونس منعشة بنكهة الثوم ومليئة بجبن البارميزان الكريمي. يعد طبقًا جانبيًا رائعًا مع الدجاج أو السمك ...

المكونات:

علبة معكرونة رفيعة

1 ليمون طازج

2 فص ثوم مفروم

½ كوب بقدونس مفروم طازج

1/8 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود الطازج

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون

2 ملعقة كبيرة زبدة

2 ملعقة كبيرة جبن بارميزان مبشور

¼ ملعقة صغيرة ملح

الطريقة:

حضر قدرًا كبيرًا من الماء ليغلي. بمجرد الغليان ، تُضاف المعكرونة وتُغلى حتى تنضج (حوالي 7-8 دقائق). صفي المعكرونة في مصفاة.

أثناء طهي المعكرونة ، قشر الليمون (ستحتاج حوالي 1 ملعقة كبيرة). نقطع البقدونس ونمزجها مع جبن البارميزان وقشر الليمون والفلفل في وعاء. ضع الوعاء جانبًا.

أثناء تجفيف المعكرونة ، أضف زيت الزيتون والثوم المفروم إلى القدر المستخدم لطهي المعكرونة. اقلي الثوم في الزيت على نار متوسطة لمدة 1-2 دقيقة أو حتى تفوح رائحته.

ارفع القدر عن النار وأضف المعكرونة المصفاة والزبدة إلى القدر مع الثوم. قلب المعكرونة حتى تذوب الحرارة المتبقية الزبدة وتغطى المعكرونة بالثوم والزبدة.

يُضاف مزيج البقدونس والبارميزان إلى القدر ويُقلب المزيج مرة أخرى. ضع حوالي 1 ملعقة كبيرة من عصير الليمون فوق المعكرونة وتبلها بالملح (حوالي نصف ملعقة صغيرة). قلب المزيج ثم تذوق واضبط الملح أو الفلفل أو جبن البارميزان حسب رغبتك. تقدم دافئة.

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