معكرونة بصوص البيستو الجاهز .. وصفة لذيذة

جهزي معنا اليوم معكرونة بصوص البيستو الجاهز باقل من 10 دقائق لتفاجئي بها عائلتك على سفرتك الغنية بالذ الوصفات.



المكوّنات:

- معكرونة بيني- 300 غرام.

- ثوم مهروس، فص.

- زيت زيتون، ملعقة كبيرة.

- كريمة، نصف كوب.

- ملح، ملعقة صغيرة.

- فلفل أسود، رشة.

- فلفل أبيض، رشة.

- جبن بارميزان مبشور، كوب.

- صلصة بيستو جاهزة، كوب ونصف.



طريقة العمل:

1- اسلقي المعكرونة في قدر من الماء المغلي والمملح بحسب التعليمات الموجودة على العبوة.

2- سخني الزيت في قدر على النار، اضيفي الثوم ثم قلبي حتى يذبل.

3- أضيفي الكريمة وصلصة البيستو ثم نكهي بالملح، الفلفل الاسود والفلفل الابيض.

4- حركي المكونات جيداً حتى تتجانس وتحصلي على صلصة متماسكة.

5- صفي المعكرونة من الماء ثم اضيفيها الى القدر مع التحريك حتى تتجانس المكونات.

6- وزعي المعكرونة في أطباق، ثم انثري الجبن على الوجه مباشرة قبل التقديم.

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