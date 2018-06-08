معكرونة بصوص البيستو الجاهز .. وصفة لذيذة
معكرونة بصوص البيستو
جهزي معنا اليوم معكرونة بصوص البيستو الجاهز باقل من 10 دقائق لتفاجئي بها عائلتك على سفرتك الغنية بالذ الوصفات.
المكوّنات:
- معكرونة بيني- 300 غرام.
- ثوم مهروس، فص.
- زيت زيتون، ملعقة كبيرة.
- كريمة، نصف كوب.
- ملح، ملعقة صغيرة.
- فلفل أسود، رشة.
- فلفل أبيض، رشة.
- جبن بارميزان مبشور، كوب.
- صلصة بيستو جاهزة، كوب ونصف.
طريقة العمل:
1- اسلقي المعكرونة في قدر من الماء المغلي والمملح بحسب التعليمات الموجودة على العبوة.
2- سخني الزيت في قدر على النار، اضيفي الثوم ثم قلبي حتى يذبل.
3- أضيفي الكريمة وصلصة البيستو ثم نكهي بالملح، الفلفل الاسود والفلفل الابيض.
4- حركي المكونات جيداً حتى تتجانس وتحصلي على صلصة متماسكة.
5- صفي المعكرونة من الماء ثم اضيفيها الى القدر مع التحريك حتى تتجانس المكونات.
6- وزعي المعكرونة في أطباق، ثم انثري الجبن على الوجه مباشرة قبل التقديم.
لمزيد من صحتكِ وجمالكِ:
كباب على الطريقة الشامية
الكباب الهندي بطريقة سهلة
اختيار المحرر
1 - 4 من 12