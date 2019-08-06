معلومات عن الأميرة هيا بنت الحسين.. فارسة أنيقة وابنة ملك (صور)‎

الأميرة هيا بنت الحسين (3 مايو 1974 -)، ابنة الملك الحسين بن طلال من زوجته الملكة علياء، وأخت الملك عبد الله الثاني بن الحسين، لها أخ شقيق واحد وهو الأمير علي بن الحسين وهو أصغر منها بعام ونصف. توفيت والدتها في حادث تحطم مروحية في 9 فبراير 1977 وهي في طريق عودتها من جنوب الأردن إلى عمّان.

عينت سنة 2007 رسول السلام التابع للأمم المتحدة.

من أهم نشاطاتها، براعتها في الفروسية حيث نالت جوائز دولية عديدة فيها. كما إنها: رئيسة الاتحاد الدولي للفروسية وسفيرة الأمم المتحدة للسلام.

شاركت الأميرة هيا في البطولة العالمية للفروسية عام 2002 التي أقيمت في شريش في إسبانيا وفي دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2002 في سيدني وقد مثلت الأردن في مسابقة قفز الحواجز، حيث كانت أيضاً حاملة علم بلادها. إضافة لذلك، حازت الأميرة هيا على الميدالية البرونزية في مسابقة القفز في دورة الألعاب العربية السابعة 1992 التي أقيمت في دمشق.

انتخبت الأميرة هيا رئيس الاتحاد الدولي للفروسية عام 2006 لمدة أربع سنوات أولية.

في 7 حزيران (يونيو) 2008، فاز المهر "نيو أبروتش" ذو الثلاث سنوات والذي تملكه الأميرة هيا ببطولة ديربي إبسوم، وقد تم تدريبه في إيرلندا على يد المدرب جيم بولجير. في 25 تشرين الأول (أكتوبر) 2008 فاز مهرها البالغ من العمر 3 سنوات "رافينز باس" بمبلغ 5 ملايين دولار أمريكي في كأس المربين الكلاسيكية. تقاعد نيو أبروتش نهاية موسم السباقات عام 2008.عام 2009، وبسبب مساهماتها في عالم الفروسية، منحت منصب الراعية الأولى في تدريب الخيول.

تتولى الأميرة هيا منصب رئيس رابطة اللاعبين الأردنيين الدولية الثقافية والتي تأسست لتوفير الحوافز والدعم للرياضيين من قبل الأندية الرياضية والاتحادات الوطنية.

شاهدي مجموعة صور الأميرة هيا بنت الحسين جمعناها لكم من صفحتها على الفيسبوك.

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