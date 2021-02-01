معلومات ممتعة عن القطط.. لمحبي هذا الحيوان اللطيف!

سواء كنت تربي القطط منذ الطفولة أو رحّبت في منزلك للتو بقطة أو هرٍّ كجزء من عائلتك، فللقطط قدرة على الإذهال بحركاتها الطفولية التي تحبب من خلالها أفراد المنزل بها. فهي حيوان ذكي وماهر في اللعب والتسلية، ولا تقف حنكة هذه المخلوقات على اللعب بالخيط أو ضوء اللايزر، فهنالك معلومات قد يجهلها الكثيرون عن تلك المخلوقات سنعرضها لكم.

١- تعادل السنة الأولى من حياة القطة الأعوام الـ15 الأولى من حياة الإنسان أما السنة الثانية من عمرها، فتساوي تقريباً 25 عاماً من عمر الإنسان.

بعد ذلك، تميل القطة إلى النمو بشكل أبطأ، وتتراوح أعمارها بين أربع وخمس سنوات بشرية كل 12 شهراً مما يعد الإنسان.



2. تستطيع تدوير آذانها 180 درجة في حين أن لدى البشر ست عضلات في كلتا الأذنين الخارجيتين، فإن القطط تملك 32 عضلة بكل أذن!

تمنح هذه العضلات القطط القدرة على الدوران وتدوير آذانها لتحديد المصدر الدقيق للضوضاء.

3. سمع القطة المتوسط أقوى بخمس مرات على الأقل من سمع الإنسان

يعتبر سمع القطة حساساً للغاية، ويمكنها سماع النغمات بنبرات أعلى بكثير من البشر. تمنحها هذه القدرة ميزة في الطبيعة، حيث إن معظم فرائسها، مثل القوارض أو الطيور، تصدر أصواتاً عالية النبرة.

4. تقضي نحو 70% من اليوم نائمة و15% من اليوم في العناية بنفسها عبر اللعق والتنظيف.

تنام القطط معظم الوقت الذي لا تقضيه في الصيد، ما يوفر قوتها على مدى النهار لتناول العشاء. وعلى الرغم من أن القطط المنزلية لا تصطاد في المنزل، فقد انتقلت إليها هذه السمات التطورية.

بإمكان القطط البالغة النوم من 16 إلى 20 ساعة في اليوم، أما الهررة والقطط الأكبر سناً، فقد تنام ما يقرب من 24 ساعة تقريباً في اليوم.

5. لا تستطيع القطة رؤية ما تحت أنفها مباشرة

رغم أن القطط معروفة عادةً برؤيتها القوية، فإن لديها بقعة عمياء. هذا لأن الفريسة عادة لا تقع مباشرة تحت أنف القطة. عندما تقترب الفريسة من القطة، فمن المرجح أن تعتمد على حاسة الشم لديها أكثر من رؤيتها.

6. معظم القطط ليست لديها رموش

7. تملك خمسة أصابع في كل مخلب أمامي، وأربعة أصابع فقط في الخلف.

ومع ذلك، تملك بعض القطط أصابع إضافية، وسُجل أن أكثر قطة لديها مخالب، بلغ عددها 32.

8. عظامها أكثر من البشر

بينما يملك البشر 206 عظمات، فإن القطط لديها في المتوسط 244 عظمة، وتتراوح بين 230 و250 حسب طول ذيلها وعدد أصابع قوائمها.

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