معلومات هامة عن صبغة الحواجب

تعاني بعض النساء من الحواجب الخفيفة أو الفراغات المزعجة التي قد تتلف مظهر الوجه. يكمن الحل الأسهل في تغيير لون حاجبيكِ بلون أفتح قليلاً كي يساعد على إخفاء عيوب الحواجب وإظهارها بشكل أكثر كثافة. في تلك الحالة تكون صبغة الحواجب أمر مفيد، لكن مع ذلك هناك بعض المخاطر والآثار الجانبية التي عليكِ معرفتها قبل اتخاذ هذا القرار.

إليكِ أهم المعلومات التي تحتاجين لمعرفتها حول صبغة الحواجب.

اختيار اللون المناسب

من أهم الأشياء التي عليكِ مراعاتها قبل صبغ الحاجبين هو اختيار لون مناسب للون حاجبيكِ الأصلي ولون شعرك أيضاً. ينبغي كذلك اختيار أنواع صبغات آمنة كي لا تضر بصحة عيونك. لإخفاء الفراغات، يمكنكِ اختيار لون أغمق من لون الحواجب الأصلي، لكن مع ذلك لا يمكنكِ المبالغة في اختيار لون داكن، سيمنحكِ ذلك حتماً مظهراً مصطنعاً وغير جذاب. أما إذا رغبتي في اختيار لون أفتح، اختاري درجة واحدة أو درجتين على الأكثر أفتح من لون شعرك.

اختيار صبغات مخصصة للحاجبين

لا يمكنكِ بأي حال من الأحوال استخدام صبغات الشعر التقليدية لصبغ الحاجبين، فتختلف طبيعة الجلد المحيط بالعين عن فروة الرأس. فقد تتسبب صبغات الشعر، الغنية بالكيماويات القاسية، في حساسية واحمرار الجلد. لذلك، اختاري صبغات مناسبة وآمنة على حاجبيكِ.

اتبعي الإرشادات

قبل استخدام صبغة الحواجب، عليكِ بقراءة الإرشادات جيداً لمزج المكونات اللازمة بالمقادير المطلوبة بشكل جيد. تذكري حماية عيونكِ من آثار الصبغات؛ قومي بتوزيع الصبغة باستخدام أعواد القطن الدقيقة بعيداً عن العيون قدر الإمكان. يمكنكِ توزيع طبقة رقيقة من الفازلين على الجلد المحيط بالحاجبين لتجنب تعرضها للصبغة أو أي تلطخات.

انتظري حتى الوقت المطلوب

تترك الصبغة على الحاجبين للوقت الكافي للحصول على نتائج مثالية. قبل إزالة الصبغة، اختبري مساحة صغيرة ما إذا كانت قد تحولت للون الصبغة المطلوب أم لا، ثم قومي بتغطيتها مجدداً بالصبغة لبضع دقائق إضافية إن لم تحصلي على اللون الذي ترغبينه. لإزالة الصبغة من الحاجبين، استخدمي أعواد القطن الجافة لإزالتها بالكامل قبل شطف الوجه بالماء.

الحد من استخدام صبغة الحواجب

تذكري جيداً أن صبغة الحواجب تتسبب في جفاف الجلد المحيط بالحاجبين. لذلك، يمكنكِ تكرار استخدامها خلال فترات متتالية، لكن انتظري حتى مرور أسبوعين على الأقل لاستخدام صبغة الحاجبين مجدداً.