معلومات هامة عن متى يبدأ مفعول حبوب بريمولوت

متى يبدأ مفعول حبوب بريمولوت؟ هي إحدى علامات الاستفهام التي تدور في أذهان الكثير من السيدات المستخدمين لتلك الأقراص، هو متعدد الاستخدامات يتم تناوله وفقًا لوصف الطبيب، ويتم تحديد الجرعات اللازمة منه وفقًا للحالة الصحية، لذا تختلف تلك الجرعات من سيدة لأخرى، ويختلف مفعوله وفقًا للهدف المراد تحقيقه من تناول تلك الحبوب، يمكن الاعتماد عليها لوقف النزيف، كما أنها أحد الوسائل الآمنة لمنع الحمل، وفي الفقرات التالية سنتعرف على طريقة الاستخدام والتحذيرات والنصائح التي يلزم اتباعها؛ لتجنب وقوع أية أضرار.

استخدامات حبوب بريمولوت

حبوب بريمولوت من موانع الحمل الهرمونية، يتم وصف تلك الحبوب من قبل الطبيب، ويتم تحديد الجرعات وفقًا لحالة كل سيدة بالاعتماد على حالتها الصحية، لذا من الممنوع تناول هذا الدواء دون الرجوع للطبيب، ولكن متوسط الجرعات المعتادة له تأتي على النحو التالي:

معالجة النزيف الرحمي

ينصح بتناول قرص واحد ثلاث مرات باليوم لمدة 10 أيام، وبالإجابة عن السؤال متى يبدأ مفعول حبوب بريمولوت ففي تلك الحالة يتوقف النزيف بعد بدء العلاج بـ 3 أيام.

تأخير الدورة الشهرية

قبل دورة الدورة الشعرية بـ 3 أيام يتم تناول من قرص إلى 3 أقراص باليوم، وينصح بالاستمرار لكدة 10 أيام متواصلة، وبعد انتهاء العلاج بمرور 3 أيام سيتم نزل الدورة الشهرية.

معالجة فرط الطمث

بداية من اليوم الـ 19 وحتى الـ 26 من الدورة الشهرية ينصح بتناوله بمعدل من 2 إلى 3 مرات باليوم.

علاج تكيسات المبايض

تستخدم تلك الحبوب لمعالجة متلازمة تكيسات المبايض المتعددة، تلك المتلازمة التي ينتج عنها اضطراب في الهرمونات بالإضافة إلى زيادة هرمون الذكورة لدى السيدات، وهنا يأتي دور حبوب بريمولوت التي تعمل على إعادة التوازن الهرموني.

علاج بطانة الرحم المهاجرة

هناك مجموعة من السيدات تواجه مشكلة هجرة بطانة الرحم وانحرافها عن مكانها الأساسي بالجسم، وينتج عن حدوث تلك المشكلة نزيف شديد شهريًا، وهنا يأتي دور تلك الأقراص، فهي فعالة لمعالجة الإصابات والأعراض.

علاج اضطرابات سن اليأس

بمجرد الوصول إلى سن اليأس تتعرض السيدات لارتفاع الاضطرابات الهرمونية، وتتعرض نتيجة لذلك لنزيف شديد، ولكن بمجرد تناول حبوب بريمولوت وفقًا لوصف الطبيب سيتم إعادة توازن الهرمونات بالجسم مرة أخرى.

منع الحمل

صنفت كواحدة من أفضل الحبوب الآمنة المستخدمة لمنع الحمل، يمكن استخدامها للمرضعات، ولكن يلزم الرجوع أولاً للطبيب المختص.

هل حبوب بريمولوت تنشط المبايض؟

لا، لكنها تساهم في معالجة الاضطرابات الهرمونية التي تتعرض لها نسبة كبيرة من السيدات، وتعمل على إعادة توزان هرموني البروجسترون والاستروجين بالجسم، ووفقًا لآراء أكبر الأطباء العالميين فلتلك الحبوب دور في معالجة بعض المشاكل الصحية الخاصة بالسيدات، مثل معالجة تأخر الدورة الشهرية، حيث يؤدي تناول تلك الحبوب إلى تنظيم ميعاد الدورة الشهرية بعد مرور أسبوعين من بدأ الطمث.

موانع استخدام حبوب بريمولوت

لا ينصح بتناول حبوب بريمولوت لبعض الحالات، تلك التي أشار مجموعة من الأطباء بضرورة تجنبهم لها؛ لأنها تؤثر بصورة سلبية على الصحة العامة لهم، ومن أبرز تلك الحالات ما يلي:

الحوامل؛ لأنها تعمل على تشوه لأجنة ؛ بسبب توقفها للدورة الشهرية.

المصابات بفقر الدم المنجلي ومشاكل تجلط الدم.

المرضعات.

من لديهن اضطرابات الدم الوراثي أو ما يعرف بـ "البورفيريا".

من يعانون من مشكلة الصداع النصفي.

الأطفال الغير بالغين.

المزيف المهبلي.

الإجهاض.

التهاب الوريد الخثاري.

سرطان الثدي.

من يعانون من مشاكل بالجهاز التنفسي مثل مرض الربو.

مرضى السكري؛ لأنه يزيد من معدل السكر بالدم.

من لديهم شذوذ في وظائف الكبد ومصابي أورام الكبد، والأورام الخبيثة.

من يعانون من شكلة ضغط الدم أو صدمة الأوعية الدموية.

حالات اليرقان.

من يعانون من حساسية تجاه مكونات حبوب بريمولوت.

من يعانون من نقص اللاكتوز أو مرضى الاضطرابات الوراثية.

مرضى الطفح الجلدي، ومرضى القلب.

المصابين بالاكتئاب.

نصائح استخدام حبوب بريمولوت

بعد معرفة الإجابة على السؤال متى يبدأ مفعول حبوب بريمولوت فهناك مجموعة من النصائح يلزم معرفتها ووضعها في الحسبان؛ لتجنب وقوع أية أضرار، والنصائح كالآتي:

تناول تلك الحبوب تحت إشراف طبي لمن يعانون من أمراض الكبد والكلى، الاكتئاب، الانتباذ البطاني الرحمي.

لا ينصح بتناوله للعائلات المتوارثة لمرض سرطان الثدي.

منع استخدامه قبل العمليات الجراحية لمدة 4 أسابيع على الأقل.

لمن يعانون من مشاكل ارتفاع ضغط الدم والصداع النصفي يجب التوقف عن تناول تلك الحبوب.

الالتزام بالمواعيد المحددة لتناوله، وفي حال التأخير لمدة 3 ساعات عن هذا الوقت يلزم اللجوء إلى وسائل منع الحمل الاحتياطية.

الأثار الجانبية لحبوب بريمولوت

على الرغم من تعدد الفوائد الصحية الممتازة لحبوب بريمولوت ألا أنه هناك مجموعة من الأفراد تعرضوا لبعض الأضرار، وفي حال تناولك تلك الحبوب وتعرضك لأيًا من تلك الأثار الجانبية يلزم فورًا توجهك للطبيب؛ لتشخيص حالتك بشكل سليم ومعالجة الضرر على الفور، تلك التي تتلخص على النحو التالي:

التعرض لمشاكل الصداع الكلي أو النصفي.

مشاكل في الرؤية.

الشعرور بالغثيان.

التعرض لضيق التنفس.

تغيرات في الدورة الشهرية.

مواجهة ردود فعل تحسسية مثل الحكة.

الشعور بالاكتئاب.

احتباس البول والعرق بالجسم.

الشعور بالكسل والخمول.

تساقط الشعر.

آلام في العينين.

خلل في وظائف الكلى والكبد.

التقلبات المزاجية.

ارتفاع ضربات القلب.

نقص الرغبة لدى النساب.

ألام واضطرابات في المعدة.

زيادة إفرازات المهبل.

وهن وضعف لكامل الجسم.

زيادة الوزن.

ألم وانتفاخ.

أسئلة شائعة

متى يبدأ مفعول حبوب بريمولوت لتنزيل الدورة؟

بعد تناول حبوب بريمولوت تنزل الدورة خلال 2 إلى 3 أيام بعد تناول آخر جرعة، وفي حال عدم نزول الدورة الشهرية يجب التأكد من عدم حدوث حمل من خلال الرجوع للطبيب.

متى يبدأ مفعول حبوب بريموت لمنع الحمل؟

تستخدم تلك الحبوب كوسيلة آمنة لمنع الحمل، وسيبدأ مفعول تلك الحبوب بعد أسبوع من تناولها، وللكن ينصح بعدم إقامة علاقة حميمة في بداية تناولها؛ لتجنب النتائج العكسية.

متى يبدأ مفعول حبوب بريمولوت لوقف النزيف؟

تستخدم حبوب بريمولوت لمعالجة نزيف حالات الدورة الشهرية، وتختلف الجرعة التي يحددها الطبيب من حالة لأخرى، ويتوقف النزيف خلال يومين من وقف تناول الدواء.

متى يبدأ مفعول بريمولوت لتأخير الدورة؟

لإيقاف الدورة الشهرية بتناول حبوب بريمولوت يلزم تناول حبة واحدة 3 مرات باليوم، ولا يجب ألا تزيد المدة عن 14 يوم قبل 3 أيام من موعد الدورة، بعدها يتوقع نزولها خلال 3 أيام.

وفي الختام فقد تعرفنا على إجابة السؤال متى يبدأ مفعول حبوب بريمولوت وما الجرعات اللازمة منه، وقد تعرفنا على أثاره الجانبية ونصائح الاستخدام، وقد تطرقنا كذلك إلى استخدامات تلك الحبوب، فهي متعددة الاستخدامات، لعل من أبرزها منع الحمل، ومعالجة اضطرابات سن اليأس.