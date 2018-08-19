أطباق احتفالية: معمول العيد بالتمر والسميد

العيد لا يكتمل من دون معمول التمر الشهي، ونحن سنعلمك طريقة سهلة وسريعة لاعداد حبات المعمول الشهية..

المقادير :

2 كوب سميد خشن

2 كوب سميد ناعم

2 ملعقة كبيرة سكر ناعم

225 غ زبد طرية

1 ملعقة صغيرة محلب

2 ملعقة كبيرة حليب بودرة

2 ملعقة كبيرة ماء دافىء

1 ملعقة صغيرة خميرة

1 ملعقة كبيرة ماء الورد

1 كغ تمر طري

1 ملعقة صغيرة يانسون

1 ملعقة صغيرة قرفة

للتزيين: سكر مطحون.

الطريقة:

يخلط 2 كوب سميد خشن، 2 كوب سميد ناعم، 2 ملعقة كبيرة سكر ناعم، ثم قومي بالتقليب.

تقطع الزبدة الى قسمين.

في مقلاة على النار تذوّب 225 غ زبدة طرية.

تضاف الزبدة المذابة الى مزيج الطحين.

يعجن المزيج باليد مع الفرك بشكل كامل.

يغطى العجين ويترك ليرتاح طوال الليل.

تضاف 1 ملعقة صغيرة محلب، 2 ملعقة كبيرة حليب بودرة.

في كوب جانبي تذوب 2 ملعقة كبيرة ماء دافىء، وملعقة صغيرة خميرة.

تضاف الى العجين مع الخلط جيداً.

تضاف ملعقة كبيرة ماء الورد مع العجن للحصول على القوام المناسب.

لعمل الحشو:

تنزع البذور من 1كغ تمر ثم توضع في صحن عميق.

تضاف ملعقة صغيرة يانسون وملعقة صغيرة قرفة ثم يخلط جيدا.

يفرك جيدا حتى تصبح كالعجين ثم تشكل الى كرات صغيرة حتى الانتهاء من كل الكمية .

لعمل المعمول:

يسخّن الفرن على 180 درجة مئوية.

تشكل العجينة الى كرات صغيرة.

تحشى بالتمر ثم توضع في قالب المعمول.

ترص حبات المعمول في صينية الفرن المدهونة بالزبدة.

توضع الصينية في الفرن لمدة 15 دقيقة.

عندما يحمر يخرج ويترك ليبرد ثم يرش بالسكر البودرة.